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Google a intégré l'IA à la recherche YouTube.
Publié le: 28/04/2026 @ 17:52:08: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoAujourd'hui, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité de recherche sur YouTube, rappelant le mode IA de son moteur de recherche classique. Ce nouvel outil rend la recherche plus conversationnelle et permet des réponses adaptées. Une fois activé, un bouton « Poser une question à YouTube » apparaît dans la barre de recherche. En cliquant dessus, le service propose des requêtes prédéfinies telles que « vidéos amusantes d'un bébé éléphant qui joue », « explication rapide des règles du volley-ball » ou « un bref historique du premier pas sur la Lune ». Après la saisie d'une requête, le système affiche d'abord un écran de chargement, puis, après quelques secondes, une page contenant la réponse, des blocs de texte et une sélection de vidéos. Par exemple, pour la requête sur le premier pas sur la Lune, le service affiche une brève description de la mission et une liste des événements clés, notamment la date du premier pas sur la Lune et celle du premier pas de Neil Armstrong.

Le bas de la page proposera des vidéos thématiques avec des horodatages, ainsi que des collections distinctes par catégorie, comme les lancements de fusées, les images d'archives et les moments passés sur la Lune. Il semble que Google transforme progressivement YouTube, d'une plateforme vidéo, en un véritable moteur de recherche doté de réponses basées sur l'IA et de recommandations interactives. Cela paraît logique, car la recherche sur la plateforme est assez médiocre : les requêtes sont parfois traitées avec des erreurs et la gestion des mots-clés est parfois étrange. Le nouveau format de recherche facilitera la recherche d'informations pertinentes, mais elle sera plus longue qu'avec le flux standard.
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