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Le Steam Deck 2 n'est pas pour demain mais Valve travaille d'arrache-pied dessus.
Publié le: 28/04/2026 @ 17:27:52: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon un développeur, Valve travaille activement sur un successeur au Steam Deck, mais sa commercialisation n'est pas prévue avant longtemps. Le programmeur Pierre-Loup Griffais a expliqué à IGN que Valve ne prévoit pas une simple mise à jour matérielle, mais une version nettement plus avancée. Les projets précédents, comme le Steam Controller et la Steam Machine, ont préparé le terrain pour l'appareil actuel. L'expérience acquise grâce à ces projets sera également mise à profit pour le prochain modèle. Une sortie n'aura lieu que lorsqu'une amélioration technique significative par rapport à l'appareil actuel aura été réalisée.
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