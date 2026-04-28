Spotify n'est plus seulement une plateforme musicale. Désormais, ils s'attaquent au fitness.

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Spotify n'est plus seulement une plateforme musicale. Désormais, ils s'attaquen...
Publié le: 28/04/2026 @ 15:22:49: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsSpotify se transforme progressivement en une application tout-en-un. Après les podcasts, les livres audio et les fonctionnalités sociales, l'entreprise s'attaque à un nouveau segment : le fitness. Elle propose désormais aux utilisateurs des séances d'entraînement guidées et des cours développés en partenariat avec Peloton. L'arrivée de Spotify sur le marché du fitness peut paraître surprenante, mais la plateforme justifie cette décision par l'analyse des données. Selon l'entreprise, près de 70 % de ses abonnés Premium font du sport chaque mois, et les contenus liés au fitness figurent parmi les utilisations les plus populaires de sa fonctionnalité de playlists automatiques. Cela démontre que les utilisateurs considèrent déjà la plateforme comme un véritable partenaire d'entraînement. La principale nouveauté est l'accès à une bibliothèque de plus de 1 400 programmes d'entraînement Peloton. L'offre couvre une grande variété d'activités, du cardio aux étirements en passant par le renforcement musculaire. Les abonnés Premium bénéficieront de l'intégralité de la bibliothèque. Les utilisateurs de la version gratuite auront également accès à une nouvelle section fitness, mais plus restreinte. Spotify a préparé des playlists et des sélections musicales spécialement conçues pour accompagner l'activité physique.

Cette nouvelle fonctionnalité s'intègre parfaitement à l'écosystème Spotify existant, permettant aux utilisateurs de passer facilement d'un appareil à l'autre. Ils peuvent ainsi commencer une séance d'entraînement vidéo sur leur téléviseur et la poursuivre en format audio sur leur smartphone ou leur enceinte connectée. Autre avantage : la possibilité de télécharger du contenu hors ligne, idéal pour s'entraîner en déplacement ou sans connexion internet. Le service s'est depuis longtemps diversifié au-delà du streaming musical. L'entreprise développe la vente de livres audio, des outils pour les réseaux sociaux et de nouveaux formats de contenu. L'ajout d'une section fitness s'inscrit donc dans sa stratégie visant à fidéliser les utilisateurs sur une seule application à long terme.
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