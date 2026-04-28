Le gouvernement néerlandais en a assez de Github et lance sa propre plateforme pour les développeurs.

Publié le: 28/04/2026 @ 00:07:47: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le gouvernement néerlandais a officiellement lancé code.overheid.nl, une nouvelle plateforme de publication et de développement de logiciels libres créés par les institutions publiques. Si le projet peut sembler n'être qu'un simple portail pour développeurs, son importance dépasse largement le cadre d'un dépôt de code. À La Haye, l'idée que les outils numériques essentiels ne devraient pas rester dépendants des entreprises technologiques étrangères gagne du terrain. C'est pourquoi les Pays-Bas ont entrepris de développer leur propre alternative aux plateformes de développement les plus populaires au monde. Jusqu'à présent, les projets open source gouvernementaux étaient principalement hébergés sur GitHub et GitLab. Pour la plupart des développeurs, il s'agit d'un environnement de travail naturel, ces deux plateformes dominant le monde du partage de code depuis des années. Cependant, l'administration néerlandaise a jugé ce modèle trop risqué. Les principales préoccupations concernent le contrôle de l'infrastructure où est stocké le code des systèmes gouvernementaux. Pour les responsables, le problème ne se limite pas au stockage des fichiers. Il s'agit d'avoir un contrôle total sur la manière dont le code est publié, modifié et compilé en applications finales. Le gouvernement souligne que les référentiels de code deviennent un élément d'infrastructure critique. Si l'État en perd le contrôle total, des questions se posent quant à la sécurité de l'ensemble du système numérique de l'administration.
La nouvelle plateforme repose sur Forgejo, un système d'hébergement de code open source. Contrairement aux solutions commerciales, tous les logiciels restent accessibles au public et toute modification peut être examinée par la communauté. Pour le gouvernement néerlandais, le choix de ce moteur n'est pas le fruit du hasard. L'administration souligne qu'investir dans des outils libres permet de développer des solutions qui restent la propriété du public et non celle d'entreprises privées. Concrètement, cela représente une nouvelle approche des services publics numériques. L’État ne souhaite plus se reposer uniquement sur des outils prêts à l’emploi fournis par les grandes entreprises technologiques, mais souhaite de plus en plus développer ses propres solutions. La plateforme code.overheid.nl est actuellement en phase de test. Un nombre limité d'institutions y a accès, et le système est développé en collaboration avec des développeurs du secteur public. Le gouvernement néerlandais affiche clairement son objectif : créer un espace de collaboration entre différents organismes afin de développer des outils, d’échanger des expériences et d’accélérer la numérisation des services publics. À terme, ce service ambitionne de devenir un espace collaboratif pour un nombre bien plus important d’organisations. Le projet vise également à encourager les développeurs externes à participer à la création d'outils publics. L'administration espère que cette ouverture permettra un développement plus rapide des solutions dont les citoyens ont besoin.
La décision des Pays-Bas intervient alors qu'un nombre croissant de gouvernements européens envisagent de s'affranchir des fournisseurs technologiques américains. La question de l'autonomie numérique revient régulièrement dans les débats sur le cloud, l'intelligence artificielle et la sécurité des données. Le lancement de sa propre plateforme de code source pourrait constituer l'un des exemples les plus concrets de cette approche. Si le projet s'avère concluant, d'autres pays pourraient suivre une voie similaire. Pour GitHub et GitLab, cela ne représente pas, pour l'instant, une menace commerciale directe. Cependant, c'est un signe que même les gouvernements commencent à chercher des moyens de réduire leur dépendance aux géants mondiaux. Il convient de noter, toutefois, que ce n'est pas la seule alternative européenne. Codeberg, une plateforme de programmation collaborative gérée par une organisation berlinoise et également basée sur Forgejo, est en ligne depuis un certain temps.
La nouvelle plateforme repose sur Forgejo, un système d'hébergement de code open source. Contrairement aux solutions commerciales, tous les logiciels restent accessibles au public et toute modification peut être examinée par la communauté. Pour le gouvernement néerlandais, le choix de ce moteur n'est pas le fruit du hasard. L'administration souligne qu'investir dans des outils libres permet de développer des solutions qui restent la propriété du public et non celle d'entreprises privées. Concrètement, cela représente une nouvelle approche des services publics numériques. L’État ne souhaite plus se reposer uniquement sur des outils prêts à l’emploi fournis par les grandes entreprises technologiques, mais souhaite de plus en plus développer ses propres solutions. La plateforme code.overheid.nl est actuellement en phase de test. Un nombre limité d'institutions y a accès, et le système est développé en collaboration avec des développeurs du secteur public. Le gouvernement néerlandais affiche clairement son objectif : créer un espace de collaboration entre différents organismes afin de développer des outils, d’échanger des expériences et d’accélérer la numérisation des services publics. À terme, ce service ambitionne de devenir un espace collaboratif pour un nombre bien plus important d’organisations. Le projet vise également à encourager les développeurs externes à participer à la création d'outils publics. L'administration espère que cette ouverture permettra un développement plus rapide des solutions dont les citoyens ont besoin.
La décision des Pays-Bas intervient alors qu'un nombre croissant de gouvernements européens envisagent de s'affranchir des fournisseurs technologiques américains. La question de l'autonomie numérique revient régulièrement dans les débats sur le cloud, l'intelligence artificielle et la sécurité des données. Le lancement de sa propre plateforme de code source pourrait constituer l'un des exemples les plus concrets de cette approche. Si le projet s'avère concluant, d'autres pays pourraient suivre une voie similaire. Pour GitHub et GitLab, cela ne représente pas, pour l'instant, une menace commerciale directe. Cependant, c'est un signe que même les gouvernements commencent à chercher des moyens de réduire leur dépendance aux géants mondiaux. Il convient de noter, toutefois, que ce n'est pas la seule alternative européenne. Codeberg, une plateforme de programmation collaborative gérée par une organisation berlinoise et également basée sur Forgejo, est en ligne depuis un certain temps.
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-04ProgrammationOpenAI met fin à son exclusivité avec Microsoft pour ouvrir la voie à des accords avec Amazon et Google.
27-04ProgrammationL'IA commencera à modifier les fichiers utilisateur sans autorisation. Microsoft accorde plus de liberté à Copilot.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité