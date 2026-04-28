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La grève des employés de Samsung va impacter le marché de la mémoire.
Publié le: 28/04/2026 @ 00:05:13: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielVous n'êtes peut-être pas au courant, mais une grave crise se profile sur les marchés de la mémoire DRAM et NAND. La cause pourrait être la grève de 18 jours menée par les employés de Samsung Electronics en mai, susceptible de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. La situation est d'autant plus préoccupante que le marché de la mémoire est déjà confronté à une offre limitée. Dans ce contexte, le syndicat des employés de Samsung Electronics réclame des compensations supplémentaires : selon certaines sources, les salariés demandent des primes équivalentes à 15 % du bénéfice d'exploitation annuel de l'entreprise, estimé à environ 30 milliards de dollars. Faute d'accord, la grève pourrait se prolonger du 21 mai au 7 juin.

Selon des sources sud-coréennes, si la manifestation a lieu, les livraisons de puces mémoire pourraient diminuer d'environ 4 %. Même après la fin des protestations, l'entreprise aura besoin de deux à trois semaines supplémentaires pour rétablir une production normale. La production de DRAM devrait baisser de 3 à 4 % et celle de NAND de 2 à 3 %. Le préjudice financier total est estimé entre 20 et 30 billions de wons, soit environ 13 à 20 milliards de dollars. Le risque de perturbations plus longues en cas de retard de la reprise est également évoqué. Les analystes de TrendForce estiment que le retour à la normale prendra au moins deux à trois semaines, nécessitant la remise en état des salles blanches, la reconfiguration des équipements, la prise en compte d'éventuelles pertes de plaquettes et une reprise progressive du rendement des puces. C'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs.
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