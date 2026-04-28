Apple continue de développer l'iPad Fold.

Aujourd'hui, Mark Gurman, un informateur réputé d'Apple, a rapporté que la société poursuit le développement confidentiel de l'iPad Fold pliable. De plus, cet appareil serait considéré comme une priorité par John Ternus, qui succédera à Tim Cook à la tête d'Apple. Cependant, certaines sources affirment que le projet pourrait rester expérimental et ne jamais être commercialisé à grande échelle. Les raisons de cette possible annulation n'ont pas été officiellement communiquées, mais la viabilité commerciale pourrait être en cause. Apple tire traditionnellement l'essentiel de ses revenus de la gamme iPhone, qui se vend à des millions d'exemplaires et demeure la principale source de revenus de l'entreprise.
Dans ce contexte, l'iPhone Fold, dont la sortie est attendue depuis longtemps, est perçu comme un produit de niche à l'offre limitée. Si un smartphone de cette catégorie ne promet pas des ventes massives, une tablette pliable semble être un produit encore plus confidentiel. Les modèles d'iPad classiques génèrent des revenus nettement inférieurs à ceux des smartphones pour l'entreprise ; une tablette pliable onéreuse n'aurait donc probablement pas d'impact significatif sur ses résultats financiers, compte tenu notamment des coûts élevés de développement et de production. Les défis techniques constituent un obstacle supplémentaire. La conception pliable exige une charnière robuste, un écran flexible, un boîtier renforcé et une grande durabilité. Pour Apple, le risque de défauts généralisés est particulièrement important, car il nuirait gravement à sa réputation.
Dans ce contexte, l'iPhone Fold, dont la sortie est attendue depuis longtemps, est perçu comme un produit de niche à l'offre limitée. Si un smartphone de cette catégorie ne promet pas des ventes massives, une tablette pliable semble être un produit encore plus confidentiel. Les modèles d'iPad classiques génèrent des revenus nettement inférieurs à ceux des smartphones pour l'entreprise ; une tablette pliable onéreuse n'aurait donc probablement pas d'impact significatif sur ses résultats financiers, compte tenu notamment des coûts élevés de développement et de production. Les défis techniques constituent un obstacle supplémentaire. La conception pliable exige une charnière robuste, un écran flexible, un boîtier renforcé et une grande durabilité. Pour Apple, le risque de défauts généralisés est particulièrement important, car il nuirait gravement à sa réputation.
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