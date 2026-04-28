Intel n'a pas l'intention de commercialiser de nouvelles cartes graphiques.

L'avenir des cartes graphiques gaming Intel de la série Arc reste incertain. Selon des sources internes, l'entreprise réévalue ses projets de nouveaux modèles de cartes graphiques dédiées pour PC de bureau dans les prochains trimestres. Intel propose actuellement la gamme Battlemage de deuxième génération, basée sur l'architecture Xe2, avec la carte Arc B580, modèle milieu de gamme, comme fleuron de la gamme. Ceux qui espéraient une solution basée sur Celestial (architecture Xe3) ou Crescent Island (architecture Xe3P) devront patienter : aucun nouveau modèle gaming n'est prévu dans l'immédiat. Même l'architecture Druid, pourtant prometteuse (génération Xe4), ne serait pas encore envisagée pour les cartes graphiques gaming. Bien qu'Intel ait précédemment confirmé la poursuite du développement de son activité graphique, les joueurs sur PC de bureau ne semblent plus être une priorité absolue.
L'entreprise promeut actuellement les nouvelles technologies graphiques principalement via des solutions graphiques intégrées. Par exemple, les processeurs Panther Lake utilisent la solution intégrée Arc B390 basée sur l'architecture Xe3. Cependant, le fabricant ne se précipite pas sur le lancement de solutions dédiées, car les ventes de cartes graphiques pour ordinateurs de bureau sont très faibles : elles représentent moins de 1 % du marché. Par conséquent, il est inutile d'investir des ressources dans ce domaine, car il est peu probable qu'il soit rentable. Les solutions graphiques intégrées offrent en revanche la possibilité de vendre des ordinateurs portables de jeu à des entreprises partenaires. Il s'agit d'un secteur lucratif, et Intel a décidé de s'y concentrer.
L'entreprise promeut actuellement les nouvelles technologies graphiques principalement via des solutions graphiques intégrées. Par exemple, les processeurs Panther Lake utilisent la solution intégrée Arc B390 basée sur l'architecture Xe3. Cependant, le fabricant ne se précipite pas sur le lancement de solutions dédiées, car les ventes de cartes graphiques pour ordinateurs de bureau sont très faibles : elles représentent moins de 1 % du marché. Par conséquent, il est inutile d'investir des ressources dans ce domaine, car il est peu probable qu'il soit rentable. Les solutions graphiques intégrées offrent en revanche la possibilité de vendre des ordinateurs portables de jeu à des entreprises partenaires. Il s'agit d'un secteur lucratif, et Intel a décidé de s'y concentrer.
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