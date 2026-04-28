Microsoft a publié un correctif majeur pour Windows 11.

Microsoft a commencé à déployer, de manière inattendue, des fonctionnalités très attendues par les utilisateurs. Dans la dernière version bêta de Windows 11 pour le programme Windows Insider, l'entreprise a mis à jour Windows Update et offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur l'installation des mises à jour. Le principal changement concerne la configuration initiale de l'ordinateur : lors de l'installation du système d'exploitation, les utilisateurs peuvent désormais ignorer l'installation des mises à jour et terminer d'abord la configuration système. Auparavant, les nouveaux PC ou les systèmes vierges accusaient souvent un retard de plusieurs mois sur la dernière version de Windows 11, le système exigeant l'installation simultanée de tous les correctifs. Cela allongeait le temps de démarrage et frustrait les utilisateurs. Désormais, ces derniers peuvent commencer par installer Windows et effectuer les mises à jour ultérieurement.
Microsoft a également repensé la fonctionnalité de suspension des mises à jour. Un calendrier distinct a été ajouté aux paramètres, permettant de reporter les mises à jour jusqu'à 35 jours. Passé ce délai, la suspension peut être prolongée de 35 jours supplémentaires, sans limite de reports. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais reporter les mises à jour aussi longtemps que nécessaire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile après la publication de mises à jour controversées. Par exemple, la mise à jour d'avril de Windows 11 a déclenché des problèmes avec BitLocker chez certains utilisateurs. Désormais, il suffit d'attendre le correctif et d'installer l'ensemble des mises à jour ultérieurement. Visiblement, l'entreprise a pris le temps d'optimiser son système d'exploitation, ce qui est très encourageant.
Microsoft a également repensé la fonctionnalité de suspension des mises à jour. Un calendrier distinct a été ajouté aux paramètres, permettant de reporter les mises à jour jusqu'à 35 jours. Passé ce délai, la suspension peut être prolongée de 35 jours supplémentaires, sans limite de reports. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais reporter les mises à jour aussi longtemps que nécessaire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile après la publication de mises à jour controversées. Par exemple, la mise à jour d'avril de Windows 11 a déclenché des problèmes avec BitLocker chez certains utilisateurs. Désormais, il suffit d'attendre le correctif et d'installer l'ensemble des mises à jour ultérieurement. Visiblement, l'entreprise a pris le temps d'optimiser son système d'exploitation, ce qui est très encourageant.
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