Battlestar Galactica: Scattered Hopes sortira le 11 mai sur PC

Publié le: 27/04/2026 @ 17:31:09: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Battlestar Galactica: Scattered Hopes, le jeu vidéo tactique innovant inspiré par l’une des licences de science-fiction les plus populaires de tous les temps, sortira le 11 mai prochain sur PC. La survie de toute une flotte se joue dans ce roguelite tendu, en perpétuelle évolution, grâce au travail passionné de l’éditeur Dotemu (Absolum, MARVEL Cosmic Invasion) et du studio Alt Shift (Crying Suns), en collaboration avec Universal Products & Experiences. La date de sortie du jeu a été dévoilée dans une nouvelle bande-annonce de gameplay qui offre un aperçu de la menace Cylon, cet ennemi robotique emblématique de Battlestar Galactica qui vous traquera sans relâche à la sortie de Battlestar Galactica: Scattered Hopes. Dans Battlestar Galactica: Scattered Hopes, chaque décision compte. Gérez votre flotte malgré l’ombre écrasante des Cylons qui vous poursuivent en répartissant judicieusement l’activité de votre équipage. Il faudra choisir entre les réparations essentielles, les conflits internes et l'exploration stellaire car de nouvelles ressources, de nouveaux objets et de nouveaux survivants pourraient bien faire pencher la balance. Le danger n’est jamais très loin : des Cylons infiltrés et des crises larvées menacent votre flotte de l'intérieur. Mais quand les Cylons frappent, la survie devient votre unique objectif.
Inspiré par la thématique principale de la licence – résister même quand tout est contre vous – et par l’échappée héroïque de l’épisode « 33 minutes », le système de combat se base sur un principe simple : tenir jusqu’à pouvoir sauter. Prenez le contrôle de vos escadrons dans une hybridation fascinante de combats tactiques en temps réel et déployez vos vaisseaux de combat pour intercepter les menaces et protéger votre navire amiral. Équilibrez vos actions, entre manœuvres offensives et stratégies défensives, tout en résistant aux assauts qui déferlent : vous gagnerez un temps précieux pour effectuer votre prochain saut vers un lieu (temporairement) plus sûr. Chaque destination présente ses risques et ses récompenses, ce qui vous oblige à faire des choix radicaux en fonction des besoins les plus urgents de votre flotte. Aucune partie ne ressemble à la précédente. Vous débloquez de nouveaux escadrons au fil de vos expérimentations, mais aussi des armes et des améliorations inédites qui étendent les possibilités tactiques de vos prochaines tentatives. Chaque décision façonne le destin de votre flotte : gardez toujours une longueur d’avance pour échapper à l’extinction. Les Douze Colonies sont éteintes. La survie de l’humanité dépend de votre leadership. Guidez ce qui reste de votre espèce à travers les galaxies à la recherche du dernier espoir de paix qui demeure : le Battlestar Galactica. So say we all.
Inspiré par la thématique principale de la licence – résister même quand tout est contre vous – et par l’échappée héroïque de l’épisode « 33 minutes », le système de combat se base sur un principe simple : tenir jusqu’à pouvoir sauter. Prenez le contrôle de vos escadrons dans une hybridation fascinante de combats tactiques en temps réel et déployez vos vaisseaux de combat pour intercepter les menaces et protéger votre navire amiral. Équilibrez vos actions, entre manœuvres offensives et stratégies défensives, tout en résistant aux assauts qui déferlent : vous gagnerez un temps précieux pour effectuer votre prochain saut vers un lieu (temporairement) plus sûr. Chaque destination présente ses risques et ses récompenses, ce qui vous oblige à faire des choix radicaux en fonction des besoins les plus urgents de votre flotte. Aucune partie ne ressemble à la précédente. Vous débloquez de nouveaux escadrons au fil de vos expérimentations, mais aussi des armes et des améliorations inédites qui étendent les possibilités tactiques de vos prochaines tentatives. Chaque décision façonne le destin de votre flotte : gardez toujours une longueur d’avance pour échapper à l’extinction. Les Douze Colonies sont éteintes. La survie de l’humanité dépend de votre leadership. Guidez ce qui reste de votre espèce à travers les galaxies à la recherche du dernier espoir de paix qui demeure : le Battlestar Galactica. So say we all.
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