OpenAI met fin à son exclusivité avec Microsoft pour ouvrir la voie à des accords avec Amazon et Google.

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OpenAI met fin à son exclusivité avec Microsoft pour ouvrir la voie à des acc...
Publié le: 27/04/2026 @ 17:29:49: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationMicrosoft ne bénéficiera plus de l'exclusivité des modèles et produits d'intelligence artificielle d'OpenAI, un changement majeur qui permettra à la start-up de commercialiser sa technologie sur des plateformes cloud concurrentes telles qu'Amazon et Google. Suite à cette annonce conjointe, l'action Microsoft a reculé d'environ 1 % en préouverture lundi, certains investisseurs y voyant la perte d'un avantage concurrentiel précieux pour l'entreprise. Dans le cadre de ce partenariat remanié, Microsoft restera le principal partenaire cloud d'OpenAI et détiendra une licence sur la propriété intellectuelle du créateur de ChatGPT jusqu'en 2032. Microsoft ne versera pas non plus de part de revenus à OpenAI. Les produits OpenAI seront initialement disponibles sur la plateforme de cloud computing Azure de Microsoft, sauf si le géant du logiciel se trouve dans l'incapacité ou choisit de ne pas déployer ces fonctionnalités.
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