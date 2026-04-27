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Utilisez Google Photos pour améliorer automatiquement vos clichés
Publié le: 27/04/2026 @ 17:00:03: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle enrichit ses outils de retouche dans l'application Google Photos. Après l'introduction récente de la retouche rapide du visage, l'entreprise propose une nouvelle option basée sur l'IA : un simple bouton « Corrections IA » qui améliore automatiquement les photos. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans l'onglet Automatique de l'éditeur photo. Elle se trouve aux côtés des options Amélioré et Dynamique. Le principe est simple : un seul clic suffit pour améliorer une photo sans avoir à ajuster manuellement les paramètres. Cette solution s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent améliorer rapidement leurs photos sans se plonger dans des réglages avancés. Ce nouvel outil s'attaque principalement aux problèmes courants des photos prises en basse lumière. Il permet de restaurer les détails dans les zones claires comme dans les zones sombres de l'image, d'améliorer subtilement l'équilibre lumineux et de rehausser légèrement les couleurs. Les effets ne sont pas révolutionnaires, mais la subtilité s'avère souvent un atout. Google n'abuse pas des filtres ni d'un renforcement excessif de la netteté, préservant ainsi l'aspect naturel des photos.

Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs Android. Point important, elle est actuellement gratuite et sans abonnement. C'est une excellente nouvelle, car de nombreux outils de retouche photo par IA sont actuellement payants ou accessibles uniquement via des abonnements payants. Il est important de noter que Google précise que les résultats peuvent varier selon l'appareil. Cela laisse supposer que certains calculs sont effectués localement sur le smartphone, et que les modèles plus performants peuvent offrir de meilleurs résultats. Toutefois, la fonctionnalité n'est pas entièrement hors ligne ; une connexion Internet reste donc nécessaire. Cela indique probablement une combinaison de traitement local et d'opérations supplémentaires réalisées dans le cloud.
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