Test The Expanse: A Telltale Series - Deluxe Edition (Nintendo Switch) - Une adaptation tardive mais solide

Publié le: 27/04/2026 @ 15:02:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La narration, on le sait, est le point fort de Telltale Games, une maison de logiciels spécialisée dans le développement de jeux vidéo narratifs, tous liés par un fil conducteur fortement lié au mode opératoire classique des séries télévisées. Après une interruption de ses activités pendant près de cinq ans, Telltale a lancé en 2023 The Expanse: A Telltale Series, un titre qui suit les traces de la série télévisée du même nom, publiée sur Syfy et Amazon Prime, et les événements de Camina Drummer, l'un des personnages les plus emblématiques de la série, magnifiquement interprété également dans le jeu par Cara Gee. L'œuvre de Telltale est divisée en cinq épisodes, tous actuellement disponibles, avec un épisode bonus dans lequel Shohreh Aghdashloo reprend son rôle de Chrisjen Avasarala (Secrétaire générale des Nations Unies) intégré d'office dans la version Deluxe. S'il est vrai qu'un éditeur de logiciels parvient (presque) toujours à laisser sa marque sur le jeu vidéo, on ne peut pas vous présenter un jeu vidéo Telltale sans se concentrer sur l'intrigue et le mode de jeu particulier, avec le postulat important que, étant la narration est le point fort des jeux de la société, dans cette revue nous essayerons d'éviter tout spoiler. Comme mentionné, dans The Expanse: A Telltale Series, le joueur incarne Camina Drummer, chef d'équipage du navire The Artemis lors de l'exploration de la Ceinture, une zone de l'univers pleine de particularités, qui devra gérer du social et pas seulement ça, particulièrement pointu qui implique aussi son équipe et son ressenti. Quelques minutes seulement après le début du jeu, The Expanse : A Telltale Series oblige le joueur à faire un choix . Oui, parce que c'est avant tout The Expanse. Un titre dans lequel les choix, même s'ils n'impliquent pas toujours la vie ou la mort, deviennent un élément primordial du gameplay, une pierre angulaire de la marque Telltale qui se transmet de jeu en jeu.
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