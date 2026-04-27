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OpenAI ambitionne de vendre 400 millions de smartphones
Publié le: 27/04/2026 @ 14:51:35: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa course à l'IA entre dans une nouvelle phase. Selon de récentes informations, OpenAI travaillerait sur son propre smartphone, avec la participation de Qualcomm et MediaTek. Si ces rumeurs se confirment, Apple pourrait, pour la première fois depuis des années, se retrouver face à un véritable concurrent conçu de A à Z autour de l'intelligence artificielle. Jusqu'à récemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles OpenAI développait une série d'appareils grand public originaux. Parmi les projets figuraient des écouteurs intelligents et un petit appareil sans écran, de la taille d'un ancien iPod Shuffle. Ces appareils devaient utiliser des capteurs, des caméras et des microphones, et proposer une analyse environnementale, un traitement IA local et l'intégration de ChatGPT. Désormais, il semble que la priorité soit devenue un marché bien plus vaste : celui des smartphones. D'après des fuites industrielles, OpenAI collabore avec Qualcomm et MediaTek au développement d'une puce mobile dédiée. Luxshare, partenaire de fabrication reconnu de nombreux géants de l'électronique, pourrait se charger de l'assemblage. Ceci impliquerait une stratégie similaire à celle d'Apple : la maîtrise de l'écosystème dans son ensemble, du processeur au matériel, en passant par l'interface et le logiciel d'IA. Il s'agit d'une évolution logique pour OpenAI, qui ambitionne de devenir non seulement un fournisseur de modèles de langage, mais aussi le maître d'une plateforme complète.

L'aspect le plus intéressant de la vision d'OpenAI concerne notre utilisation des téléphones. L'entreprise part du principe qu'à l'avenir, les utilisateurs ne dépendront plus des applications traditionnelles. Au lieu d'exécuter des programmes, la plupart des tâches seraient réalisées par un agent d'IA intelligent fonctionnant en temps réel. Le smartphone analyserait le contexte de l'utilisateur, gérerait les données, la mémoire et les tâches, et déléguerait les opérations les plus gourmandes en ressources au cloud. Concrètement, cela pourrait se traduire par la réservation de voyages, la commande de courses, la réponse à des messages ou l'organisation de la journée par de simples commandes vocales ou textuelles. Ce scénario remet directement en cause le modèle économique d'Apple. L'entreprise a bâti son avantage concurrentiel pendant des années grâce à l'App Store et à son vaste écosystème de services associés. Si les agents d'IA deviennent l'interface du futur, l'importance de l'App Store pourrait diminuer. C'est d'autant plus préoccupant qu'Apple est constamment critiquée pour son retard dans le développement de sa propre intelligence artificielle.

De plus, OpenAI vise des ventes de 300 à 400 millions d'unités au cours du premier semestre, ce qui semble improbable étant donné que les ventes d'iPhone s'élèvent actuellement à 200 millions d'unités dans le monde, mais si le smartphone doté d'IA s'avère être un tel succès, il pourrait provoquer d'énormes bouleversements sur le marché mobile. Les spécifications de l'appareil devraient être finalisées au plus tôt fin 2026 ou début 2027, ce qui signifie que son lancement est encore lointain. Néanmoins, l'orientation du projet est très intéressante. Si OpenAI parvient réellement à créer un smartphone conçu de A à Z pour l'intelligence artificielle, cela pourrait inaugurer une nouvelle ère pour le marché mobile et une révolution comparable à celle du premier iPhone.
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