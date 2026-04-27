NVIDIA prépare un processeur ARM pour ordinateurs portables

NVIDIA s'apprête à conquérir un nouveau segment de marché, cette fois-ci celui des ordinateurs portables grand public, grâce à sa propre puce ARM. Selon des informations récentes, l'entreprise présentera le processeur N1X au Computex 2026, qui se tiendra début juin. Bien que l'événement soit imminent, les premiers appareils équipés de cette puce devront patienter. D'après les fuites, les ordinateurs portables équipés du processeur NVIDIA N1X pourraient ne pas être commercialisés avant octobre, leur disponibilité à plus grande échelle étant prévue pour 2027. Ces retards sont dus à des problèmes techniques non résolus. La plateforme était initialement peu développée, et certaines sources indiquent que certains de ces problèmes persistent. Il s'agit d'une étape importante dans le développement commercial de NVIDIA, car le fabricant, réputé pour ses puces graphiques et ses solutions d'IA, était jusqu'à présent absent du segment des ordinateurs portables grand public. Ce marché est fortement dominé par Intel, AMD, et même Apple et Qualcomm. L'arrivée d'une nouvelle entreprise pourrait intensifier la concurrence, d'autant plus que NVIDIA possède une solide expérience dans la conception de GPU et de puces d'IA.
Le N1X bénéficiera d'une conception plutôt avancée. Il serait doté de 20 cœurs de processeur, répartis entre cœurs hautes performances et cœurs basse consommation. La puce est développée en collaboration avec MediaTek, ce qui confirme les rumeurs précédentes d'un partenariat entre les deux entreprises. L'ensemble du système sera fabriqué par TSMC selon le procédé de gravure 3 nm. Un élément intéressant de cette conception réside dans la puce graphique, dont les performances pourraient se situer entre celles des GeForce RTX 5070 et RTX 5070 Ti. Il s'agirait ainsi d'une puce performante, même pour les jeux les plus exigeants. Bien entendu, cette efficacité se traduirait par une consommation énergétique plus importante. Le TDP (taux d'enveloppe thermique) oscillerait entre 65 et 120 W, un niveau généralement rencontré dans les ordinateurs portables plus puissants. Il est intéressant de noter que le N1X ne devrait pas être le seul modèle de cette gamme. Des fuites évoquent également une variante N1V, probablement moins puissante et plus économe en énergie, conçue pour les ordinateurs portables plus fins et plus légers. Cette initiative permettrait à l'entreprise de couvrir un segment de marché plus large, allant des machines performantes aux modèles plus portables.
Le N1X bénéficiera d'une conception plutôt avancée. Il serait doté de 20 cœurs de processeur, répartis entre cœurs hautes performances et cœurs basse consommation. La puce est développée en collaboration avec MediaTek, ce qui confirme les rumeurs précédentes d'un partenariat entre les deux entreprises. L'ensemble du système sera fabriqué par TSMC selon le procédé de gravure 3 nm. Un élément intéressant de cette conception réside dans la puce graphique, dont les performances pourraient se situer entre celles des GeForce RTX 5070 et RTX 5070 Ti. Il s'agirait ainsi d'une puce performante, même pour les jeux les plus exigeants. Bien entendu, cette efficacité se traduirait par une consommation énergétique plus importante. Le TDP (taux d'enveloppe thermique) oscillerait entre 65 et 120 W, un niveau généralement rencontré dans les ordinateurs portables plus puissants. Il est intéressant de noter que le N1X ne devrait pas être le seul modèle de cette gamme. Des fuites évoquent également une variante N1V, probablement moins puissante et plus économe en énergie, conçue pour les ordinateurs portables plus fins et plus légers. Cette initiative permettrait à l'entreprise de couvrir un segment de marché plus large, allant des machines performantes aux modèles plus portables.
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