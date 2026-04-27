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L'IA commencera à modifier les fichiers utilisateur sans autorisation. Microsof...
Publié le: 27/04/2026 @ 14:47:33: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationMicrosoft a préparé une modification susceptible de déclencher une nouvelle vague d'indignation contre l'intelligence artificielle dans sa suite bureautique. La dernière version de Copilot pour Word, Excel et PowerPoint peut désormais modifier automatiquement les documents de l'utilisateur, sans demander son autorisation pour chaque modification. Jusqu'à présent, l'assistant formulait des suggestions et attendait la validation de l'utilisateur. Désormais, le programme sera beaucoup plus directif. Cette nouvelle fonctionnalité est activée par défaut, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs ne la découvriront peut-être qu'en utilisant Copilot pour corriger du texte, restructurer des diapositives ou réorganiser des données dans une feuille de calcul. Microsoft explique que ce nouveau flux de travail est conçu pour accélérer les tâches quotidiennes. Copilot ne se limite plus aux suggestions affichées dans la barre latérale. L'assistant peut désormais transcrire directement une section d'un rapport, modifier la mise en page d'une présentation ou organiser un tableau Excel selon les instructions de l'utilisateur. Concrètement, cela signifie que l'IA cesse d'agir comme consultante numérique et devient une co-rédactrice active. L'entreprise souligne que toute modification reste consultable et que la fonctionnalité peut être désactivée. Le problème est que, pour certains clients, le simple fait d'activer cette option par défaut soulève de sérieuses inquiétudes.

Depuis son lancement, Copilot a suscité des réactions très contrastées. Microsoft l'a systématiquement intégré à une succession de services et d'applications, de Windows aux outils bureautiques. Pour certains, c'était un symbole de modernité, tandis que pour d'autres, il s'agissait simplement d'une fonctionnalité superflue. Le principal reproche concernait l'apparition de l'assistant même dans des applications où les utilisateurs s'attendaient à plus de simplicité. Des commentaires d'utilisateurs agacés par la présence d'IA dans des applications basiques comme le Bloc-notes et l'Explorateur de fichiers ont circulé en ligne. Certains ont même cherché des outils pour désinstaller complètement Copilot de leur système. La question de la confiance est la plus sensible. Les documents Word, les feuilles de calcul Excel ou les présentations PowerPoint contiennent souvent des données financières, des analyses d'entreprise ou des documents commerciaux importants. La transcription automatique de tels contenus par l'IA peut sembler excessive pour certains utilisateurs. Microsoft affirme que le système fonctionne de manière transparente et permet aux utilisateurs de suivre la progression de l'assistant pendant son travail. L'entreprise assure que l'utilisateur conserve la maîtrise du résultat final. Malgré cela, certains experts soulignent que la frontière entre assistance et prise de contrôle d'un document est de plus en plus floue. Pour les professionnels travaillant avec des documents, le facteur clé n'est peut-être pas la capacité de l'IA à corriger un texte, mais plutôt la certitude qu'elle n'altérera pas le sens d'informations importantes.

Tout porte à croire que Microsoft continue de développer Copilot comme partie intégrante de son écosystème. L'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle depuis des mois, la considérant comme le fondement de sa prochaine génération de services. L'édition automatique des fichiers démontre que Windows souhaite que l'IA ne soit plus un simple module complémentaire, mais un outil participant activement au travail de l'utilisateur. Pour certains, ce sera un confort appréciable. Pour d'autres, ce sera le début d'une nouvelle ère où l'ordinateur cessera de se contenter d'exécuter des commandes et commencera à décider lui-même de l'apparence d'un document.
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