Huawei dévoile ses lunettes IA

Huawei a annoncé la sortie de ses lunettes connectées fonctionnant sous son système d'exploitation propriétaire HarmonyOS. Ce nouveau produit est doté d'une caméra ultra-sensible de 12 mégapixels avec un capteur optique de 1/2,8 pouce, compatible avec la photographie HDR Vivid jusqu'à une résolution de 4096 x 3072 pixels, l'enregistrement vidéo jusqu'à 1920 x 1440 pixels à 30 images par seconde, un processeur d'IA propriétaire, un assistant IA intégré activable par commande vocale ou via un bouton sur la branche gauche, un boîtier léger de 6,25 mm et une monture pesant seulement 35,5 grammes. Ces lunettes sont disponibles dès maintenant sur son marché de lancement chinois au prix de 370 dollars.
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