CHUWI AuBox X, mini PC à intelligence artificielle, désormais disponible

CHUWI a dévoilé aujourd'hui l'AuBox X, un mini PC ultra-compact conçu pour l'IA. Cet appareil est équipé de processeurs Intel Core Ultra de deuxième génération (série Lunar Lake) à la pointe de la technologie. Conçu pour l'ère du calcul IA, l'AuBox X offre de puissantes capacités de traitement IA local, des interfaces modernes et un fonctionnement silencieux dans un châssis compact de 0,67 litre. L'AuBox X, grâce à son architecture CPU, GPU et NPU intégrée, offre une puissance de calcul IA totale impressionnante allant jusqu'à 115 TOPS (97 TOPS pour la version Ultra 5). Ce niveau de performance permet un traitement instantané et entièrement local, pour une amélioration photo fluide, une suppression d'arrière-plan en temps réel et des flux de travail IA accélérés. Ce mini PC ultra-compact, doté de l'accélération IA, est équipé d'Intel AI Boost, offrant jusqu'à 47 NPU TOPS pour le modèle Core Ultra 7 et 40 NPU TOPS pour le Core Ultra 5. Il permet ainsi un calcul IA local efficace, éliminant la dépendance aux services cloud. Les utilisateurs de l'AuBox X, basé sur Intel Lunar Lake, peuvent exploiter pleinement les capacités de Copilot+ PC, notamment des fonctionnalités telles que Click to Do, les sous-titres en direct, Cocreator et la recherche Windows améliorée.
L'AuBox X prend en charge OpenClaw, un assistant IA local et open source conçu pour automatiser et optimiser les flux de travail, fonctionnant nativement sous Windows et déployable via WSL. Grâce à l'accélération IA locale et à l'inférence sans latence, la confidentialité et la sécurité des données utilisateur sont garanties. De plus, son architecture écoénergétique lui permet de fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 tout en consommant beaucoup moins d'énergie que les appareils similaires. Pour garantir une réactivité optimale et des calculs d'IA performants, l'AuBox X est équipée de 16 Go de RAM LPDDR5X à 8 533 MT/s. Cela réduit la latence et améliore les performances globales du système. Les options de stockage sont étendues grâce à deux emplacements SSD M.2 2280, dont l'un prend en charge l'interface PCIe 5.0 x4 pour un accès ultra-rapide. Le mini PC AuBox X est disponible en deux versions : avec un processeur Intel Core Ultra 5 226V ou Intel Core Ultra 7 256V, tous deux basés sur l’architecture Intel Lunar Lake. Doté de 8 cœurs et 8 threads, d’une fréquence d’horloge pouvant atteindre 4,8 GHz et d’un TDP configurable de 8 à 37 W, ce mini PC offre des performances exceptionnelles pour la productivité, la création et l’informatique quotidienne, tout en restant extrêmement silencieux.
Le système graphique de l'AuBox X intègre un GPU Intel Arc offrant des performances impressionnantes. Le modèle Ultra 7 est équipé de l'Intel Arc 140V, dont les performances sont comparables à celles de GPU dédiés comme la GeForce RTX 3050, tandis que l'Intel Arc 130V du modèle Ultra 5 surpasse jusqu'à deux fois l'Iris Xe. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une lecture multimédia fluide, d'un rendu accéléré et de performances élevées pour le montage photo et vidéo, ainsi que pour l'utilisation d'applications graphiques modernes. Malgré son boîtier compact de 0,67 litre, l'AuBox X offre une connectique complète : USB4 (40 Gbit/s) compatible avec les cartes graphiques externes, HDMI 2.1 FRL, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4, six ports USB-A (dont USB 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 Gbit/s), Ethernet 2,5 Gbit/s, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. L'appareil prend également en charge l'alimentation USB-C jusqu'à 100 W et peut gérer simultanément trois écrans, avec une résolution allant jusqu'à 8K à 60 Hz.
CHUWI AuBox X (Ultra 5 226V) - Avec une puissance de calcul globale de 97 TOPS, une carte graphique Intel Arc 130V et un SSD PCIe 3.0 de 512 Go, cette version est idéale pour une utilisation quotidienne, les tâches bureautiques, la lecture 4K et la retouche photo légère. 699 $
CHUWI AuBox X (Ultra 7 256V) - Avec une puissance de calcul accrue de 115 TOPS, une carte graphique Arc 140V plus rapide et un SSD PCIe 4.0 de 1 To, la version Ultra 7 gère aisément les tâches créatives les plus exigeantes telles que le rendu vidéo, la retouche photo par IA et la modélisation 3D légère. 829 $
L'AuBox X prend en charge OpenClaw, un assistant IA local et open source conçu pour automatiser et optimiser les flux de travail, fonctionnant nativement sous Windows et déployable via WSL. Grâce à l'accélération IA locale et à l'inférence sans latence, la confidentialité et la sécurité des données utilisateur sont garanties. De plus, son architecture écoénergétique lui permet de fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 tout en consommant beaucoup moins d'énergie que les appareils similaires. Pour garantir une réactivité optimale et des calculs d'IA performants, l'AuBox X est équipée de 16 Go de RAM LPDDR5X à 8 533 MT/s. Cela réduit la latence et améliore les performances globales du système. Les options de stockage sont étendues grâce à deux emplacements SSD M.2 2280, dont l'un prend en charge l'interface PCIe 5.0 x4 pour un accès ultra-rapide. Le mini PC AuBox X est disponible en deux versions : avec un processeur Intel Core Ultra 5 226V ou Intel Core Ultra 7 256V, tous deux basés sur l’architecture Intel Lunar Lake. Doté de 8 cœurs et 8 threads, d’une fréquence d’horloge pouvant atteindre 4,8 GHz et d’un TDP configurable de 8 à 37 W, ce mini PC offre des performances exceptionnelles pour la productivité, la création et l’informatique quotidienne, tout en restant extrêmement silencieux.
Le système graphique de l'AuBox X intègre un GPU Intel Arc offrant des performances impressionnantes. Le modèle Ultra 7 est équipé de l'Intel Arc 140V, dont les performances sont comparables à celles de GPU dédiés comme la GeForce RTX 3050, tandis que l'Intel Arc 130V du modèle Ultra 5 surpasse jusqu'à deux fois l'Iris Xe. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une lecture multimédia fluide, d'un rendu accéléré et de performances élevées pour le montage photo et vidéo, ainsi que pour l'utilisation d'applications graphiques modernes. Malgré son boîtier compact de 0,67 litre, l'AuBox X offre une connectique complète : USB4 (40 Gbit/s) compatible avec les cartes graphiques externes, HDMI 2.1 FRL, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4, six ports USB-A (dont USB 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 Gbit/s), Ethernet 2,5 Gbit/s, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. L'appareil prend également en charge l'alimentation USB-C jusqu'à 100 W et peut gérer simultanément trois écrans, avec une résolution allant jusqu'à 8K à 60 Hz.
CHUWI AuBox X (Ultra 5 226V) - Avec une puissance de calcul globale de 97 TOPS, une carte graphique Intel Arc 130V et un SSD PCIe 3.0 de 512 Go, cette version est idéale pour une utilisation quotidienne, les tâches bureautiques, la lecture 4K et la retouche photo légère. 699 $
CHUWI AuBox X (Ultra 7 256V) - Avec une puissance de calcul accrue de 115 TOPS, une carte graphique Arc 140V plus rapide et un SSD PCIe 4.0 de 1 To, la version Ultra 7 gère aisément les tâches créatives les plus exigeantes telles que le rendu vidéo, la retouche photo par IA et la modélisation 3D légère. 829 $
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