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La manette Steam devrait coûter 99 dollars américains.
Publié le: 27/04/2026 @ 14:22:32: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesD'après un premier test réalisé par Techy Talk, Valve pourrait proposer la nouvelle manette Steam Controller aux alentours de 99 USD. Son prix serait ainsi supérieur de 25 USD à celui d'une manette DualSense, actuellement légèrement moins chère. La manette, qui n'est pas encore sortie officiellement, a reçu un accueil positif, comme l'indique un article sur Reddit . Le test a notamment mis en avant les deux pavés tactiles, qui permettraient une navigation plus précise, ainsi que les boutons avant repensés. Les options de contrôle supplémentaires offertes par le gyroscope et les boutons arrière ont également été saluées. En revanche, les joysticks analogiques ont été jugés peu convaincants. De plus, la manette est dépourvue de prise audio et le remplacement de composants tels que les façades ou la batterie est complexe. La maintenance est également considérée comme relativement fastidieuse. Malgré ces limitations, les points positifs l'emportent sur les points négatifs dans ce test.
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