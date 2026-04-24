Microsoft a modifié sa stratégie pour Xbox et ses jeux.

Publié le: 24/04/2026 @ 20:36:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La PDG de Xbox, Asha Sharma, a tenu une réunion interne avec les employés pour présenter une stratégie baptisée « Le retour de Xbox ». Outre la reconquête de la marque Xbox face à Microsoft Gaming, une question plus sensible a également été abordée : la révision des politiques d'exclusivité et des fenêtres de sortie des jeux. Ce sujet alimente les débats parmi les fans depuis longtemps, notamment depuis que Microsoft a commencé à sortir ses jeux sur PlayStation et Nintendo Switch. Cependant, l'entreprise ne s'est pour l'instant engagée à aucun changement de cap.
Dans une note conjointe, Sharma et Matt Booty, directeur du contenu Xbox, ont déclaré que l'entreprise allait réévaluer sa stratégie en matière d'exclusivité, de sorties différées et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils ont toutefois souligné que les décisions finales seraient prises après analyse des résultats et accumulation de données. Cette prudence se justifie par l'impact potentiel d'un changement stratégique sur les revenus. Des jeux comme Forza Horizon 5 ont généré des revenus importants grâce à leur sortie sur d'autres plateformes, notamment PlayStation. Un retour à l'exclusivité pure et simple semble donc improbable dans un avenir proche. Un compromis envisagé est un modèle d'exclusivité temporaire, avec des sorties d'abord sur Xbox et PC, puis ultérieurement sur d'autres plateformes. Forza Horizon 6 est cité en exemple : il pourrait sortir d'abord sur Xbox et PC, avant de proposer une version PlayStation 5.
Dans une note conjointe, Sharma et Matt Booty, directeur du contenu Xbox, ont déclaré que l'entreprise allait réévaluer sa stratégie en matière d'exclusivité, de sorties différées et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils ont toutefois souligné que les décisions finales seraient prises après analyse des résultats et accumulation de données. Cette prudence se justifie par l'impact potentiel d'un changement stratégique sur les revenus. Des jeux comme Forza Horizon 5 ont généré des revenus importants grâce à leur sortie sur d'autres plateformes, notamment PlayStation. Un retour à l'exclusivité pure et simple semble donc improbable dans un avenir proche. Un compromis envisagé est un modèle d'exclusivité temporaire, avec des sorties d'abord sur Xbox et PC, puis ultérieurement sur d'autres plateformes. Forza Horizon 6 est cité en exemple : il pourrait sortir d'abord sur Xbox et PC, avant de proposer une version PlayStation 5.
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