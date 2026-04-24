Le processeur Intel Core Ultra 400 sera disponible sur les nouvelles cartes mères.

Les futurs processeurs Intel Core Ultra série 400, basés sur l'architecture Nova Lake, inaugureront non seulement une nouvelle plateforme et un nouveau socket, mais aussi une gamme de cartes mères entièrement repensée. Selon Jaykihn, un informateur réputé, Intel prépare une organisation inédite qui rompt radicalement avec sa gamme de chipsets traditionnelle. La plateforme Z970 devrait occuper une part importante du segment actuellement dévolu aux modèles B860. Autrement dit, la Z970 pourrait devenir le choix grand public pour la plupart des configurations Nova Lake, et non plus une solution réservée aux passionnés. Le chipset B960, quant à lui, se positionnera en dessous des autres modèles et deviendra une option plus abordable. Ces cartes mères seront probablement largement utilisées par les partenaires d'Intel dans les systèmes pré-assemblés, les PC tout-en-un et les mini-PC. Le B960 se positionne ainsi comme une solution de base pour les appareils économiques.
Les cartes mères haut de gamme Z990 continueront de cibler les systèmes les plus onéreux et les plus complets. Parallèlement, des fuites suggèrent que la Z970 se positionnera comme un modèle intermédiaire entre le haut de gamme et le grand public, offrant des fonctionnalités auparavant réservées aux gammes supérieures. La Z970 devrait prendre en charge l'overclocking du processeur et proposer une connectique étendue, tandis que la Z990 se concentrera sur des fonctionnalités encore plus avancées. La B960, quant à elle, offrira le strict minimum, sans prise en charge de l'overclocking. Cette évolution modifie fondamentalement l'approche de l'entreprise concernant les cartes mères basées sur ses chipsets propriétaires.
Les cartes mères haut de gamme Z990 continueront de cibler les systèmes les plus onéreux et les plus complets. Parallèlement, des fuites suggèrent que la Z970 se positionnera comme un modèle intermédiaire entre le haut de gamme et le grand public, offrant des fonctionnalités auparavant réservées aux gammes supérieures. La Z970 devrait prendre en charge l'overclocking du processeur et proposer une connectique étendue, tandis que la Z990 se concentrera sur des fonctionnalités encore plus avancées. La B960, quant à elle, offrira le strict minimum, sans prise en charge de l'overclocking. Cette évolution modifie fondamentalement l'approche de l'entreprise concernant les cartes mères basées sur ses chipsets propriétaires.
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