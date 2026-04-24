La nouvelle version d'Ubuntu est désormais disponible. (26.04 LTS)

Canonical vient de publier une nouvelle version de son système d'exploitation. Ubuntu 26.04 LTS, baptisée Resolute Raccoon, est proposée aux utilisateurs comme l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de la distribution. Cette fois-ci, l'éditeur met l'accent non seulement sur le support technique à long terme, mais aussi sur des fonctionnalités auparavant réservées aux serveurs et stations de travail spécialisés. Cette version bénéficiera d'un support standard jusqu'en 2031, et un programme de maintenance de sécurité étendu permettra aux entreprises d'utiliser le système jusqu'en 2036. Des extensions de support supplémentaires sont également proposées aux entreprises, permettant ainsi à Ubuntu de renforcer sa position de système de référence pour les entreprises, les centres de données et les environnements d'IA. Le changement technologique majeur réside dans l'intégration du noyau Linux le plus récent, qui sera disponible dans Ubuntu très prochainement. Cette nouvelle version offre une meilleure prise en charge des processeurs modernes, notamment des futurs processeurs Intel Core Ultra de nouvelle génération, ainsi que des améliorations au niveau des graphismes intégrés et des unités de traitement réseau (NPU) dédiées aux tâches d'intelligence artificielle. Canonical met également l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est particulièrement important pour les ordinateurs portables et les stations de travail mobiles, où les utilisateurs exigent de plus en plus une combinaison de puissance de calcul élevée et d'autonomie prolongée.
La nouveauté la plus marquante est sans conteste l'intégration native de la plateforme NVIDIA CUDA directement dans les dépôts officiels du système. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient installer manuellement de nombreux composants nécessaires à l'utilisation des cartes graphiques NVIDIA pour les calculs d'IA et d'apprentissage automatique. Dans Ubuntu 26.04, ce processus a été simplifié. Les développeurs et les chercheurs peuvent ainsi déployer plus rapidement des environnements pour l'entraînement de modèles, l'analyse de données et le calcul haute performance. Canonical inclut également la prise en charge d'AMD ROCm, offrant aux utilisateurs de cartes graphiques AMD des outils plus performants pour l'accélération des calculs. La nouvelle version du système inclut également une version mise à jour de l'environnement de bureau GNOME. Les utilisateurs bénéficieront d'animations plus fluides, d'une meilleure gestion de l'affichage et d'une prise en charge tactile améliorée. Canonical a également finalisé la migration complète vers Wayland, ce qui devrait améliorer la stabilité et le confort d'utilisation au quotidien. Le Centre d'applications a également été amélioré et gère désormais mieux les paquets Debian traditionnels. Pour de nombreux utilisateurs, cela se traduira par une gestion des logiciels plus pratique, sans avoir à utiliser le terminal.
La nouveauté la plus marquante est sans conteste l'intégration native de la plateforme NVIDIA CUDA directement dans les dépôts officiels du système. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient installer manuellement de nombreux composants nécessaires à l'utilisation des cartes graphiques NVIDIA pour les calculs d'IA et d'apprentissage automatique. Dans Ubuntu 26.04, ce processus a été simplifié. Les développeurs et les chercheurs peuvent ainsi déployer plus rapidement des environnements pour l'entraînement de modèles, l'analyse de données et le calcul haute performance. Canonical inclut également la prise en charge d'AMD ROCm, offrant aux utilisateurs de cartes graphiques AMD des outils plus performants pour l'accélération des calculs. La nouvelle version du système inclut également une version mise à jour de l'environnement de bureau GNOME. Les utilisateurs bénéficieront d'animations plus fluides, d'une meilleure gestion de l'affichage et d'une prise en charge tactile améliorée. Canonical a également finalisé la migration complète vers Wayland, ce qui devrait améliorer la stabilité et le confort d'utilisation au quotidien. Le Centre d'applications a également été amélioré et gère désormais mieux les paquets Debian traditionnels. Pour de nombreux utilisateurs, cela se traduira par une gestion des logiciels plus pratique, sans avoir à utiliser le terminal.
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