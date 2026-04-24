 Se connecter 
 Se connecter 
        
ChatGPT 5.5 est officiellement disponible
Publié le: 24/04/2026 @ 16:04:33: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI a dévoilé une nouvelle version de son chatbot, ChatGPT 5.5, qui améliore non seulement les performances, mais aussi la compréhension des commandes utilisateur. L'un des principaux axes de développement de cette nouvelle version est l'amélioration de la qualité du contenu généré. D'après les développeurs, l'intelligence artificielle interprète mieux les commandes, même imprécises ou confuses. Concrètement, les utilisateurs n'ont plus besoin de formuler leurs attentes avec autant de précision. Ce modèle devrait transformer des idées vagues en objets plus aboutis, tels que des documents, qui pourraient s'avérer utiles au bureau, pour la génération de rapports ou la préparation de textes divers. Des changements sont également visibles dans la manière dont les conversations longues sont menées avec ChatGPT. La nouvelle version du chatbot comprend mieux le contexte de la conversation et maintient sa cohérence, même lors de discussions complexes. L'interaction avec l'IA repose ainsi sur une approche collaborative plutôt que sur l'émission de commandes ponctuelles. La version Pro, plus avancée, permet notamment de développer les idées et d'affiner les détails au cours de l'échange.

OpenAI met l'accent sur l'amélioration des performances et l'optimisation du fonctionnement des modèles, ce qui devrait se traduire par des temps de réponse plus rapides et une utilisation plus efficace des ressources. Parallèlement, l'entreprise souligne qu'elle développe des mesures de sécurité afin de limiter l'utilisation potentielle de l'outil à des fins malveillantes, telles que la création de logiciels malveillants ou la facilitation de fraudes. La nouvelle version est disponible pour les utilisateurs disposant de différents abonnements, notamment Plus, Pro, Business et Enterprise. Cette mise à jour s'accompagne également d'une augmentation des prix par rapport à la version précédente. L'entreprise justifie cette hausse par l'amélioration des fonctionnalités et des performances du système. Les agents IA gagnent en popularité et sont désormais disponibles sur ChatGPT. L'outil a été enrichi d'une fonctionnalité susceptible de transformer le travail des équipes utilisant l'intelligence artificielle. Ces agents, créés au sein des organisations, peuvent automatiser les tâches répétitives, comme la création de tableaux financiers ou la gestion des demandes clients. Pour l'instant, la solution est encore en phase de test.
« SpaceX prévoit de développer ses propr...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-04ProgrammationNVIDIA salue l'IA : un travail de 80 mois réalisé en une seule nuit par un homme
 16-04ProgrammationClaude Mythos : L'IA d'Anthropic qui découvre les failles de sécurité avant les criminels.
 13-04ProgrammationTesla va déployer la conduite entièrement autonome (FSD) en Europe. Un accord a été conclu, mais il y a un hic.
 10-04ProgrammationGPT-4 guide les aveugles. Un chien robot doté d'intelligence artificielle fait sensation.
 03-04ProgrammationMicrosoft met en garde contre sa propre IA : Copilot n’est là que « pour s’amuser ».
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation24-04
ChatGPT 5.5 est officiellement disponible
 Matériel24-04
SpaceX prévoit de développer ses propres processeurs, Musk souhaite rompre ses liens avec NVIDIA
 Jeux Vidéos24-04
Test Death by Scrolling (PS5) - Une quête d'argent pour échapper au purgatoire.
 Jeux Vidéos24-04
Assassin's Creed Black Flag Resynced sortira le 9 juillet
 Internet24-04
L'UE corrige son application de vérification d'âge, mais le résultat reste catastrophique.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page