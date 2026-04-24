ChatGPT 5.5 est officiellement disponible

Publié le: 24/04/2026 @ 16:04:33: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a dévoilé une nouvelle version de son chatbot, ChatGPT 5.5, qui améliore non seulement les performances, mais aussi la compréhension des commandes utilisateur. L'un des principaux axes de développement de cette nouvelle version est l'amélioration de la qualité du contenu généré. D'après les développeurs, l'intelligence artificielle interprète mieux les commandes, même imprécises ou confuses. Concrètement, les utilisateurs n'ont plus besoin de formuler leurs attentes avec autant de précision. Ce modèle devrait transformer des idées vagues en objets plus aboutis, tels que des documents, qui pourraient s'avérer utiles au bureau, pour la génération de rapports ou la préparation de textes divers. Des changements sont également visibles dans la manière dont les conversations longues sont menées avec ChatGPT. La nouvelle version du chatbot comprend mieux le contexte de la conversation et maintient sa cohérence, même lors de discussions complexes. L'interaction avec l'IA repose ainsi sur une approche collaborative plutôt que sur l'émission de commandes ponctuelles. La version Pro, plus avancée, permet notamment de développer les idées et d'affiner les détails au cours de l'échange.
OpenAI met l'accent sur l'amélioration des performances et l'optimisation du fonctionnement des modèles, ce qui devrait se traduire par des temps de réponse plus rapides et une utilisation plus efficace des ressources. Parallèlement, l'entreprise souligne qu'elle développe des mesures de sécurité afin de limiter l'utilisation potentielle de l'outil à des fins malveillantes, telles que la création de logiciels malveillants ou la facilitation de fraudes. La nouvelle version est disponible pour les utilisateurs disposant de différents abonnements, notamment Plus, Pro, Business et Enterprise. Cette mise à jour s'accompagne également d'une augmentation des prix par rapport à la version précédente. L'entreprise justifie cette hausse par l'amélioration des fonctionnalités et des performances du système. Les agents IA gagnent en popularité et sont désormais disponibles sur ChatGPT. L'outil a été enrichi d'une fonctionnalité susceptible de transformer le travail des équipes utilisant l'intelligence artificielle. Ces agents, créés au sein des organisations, peuvent automatiser les tâches répétitives, comme la création de tableaux financiers ou la gestion des demandes clients. Pour l'instant, la solution est encore en phase de test.
OpenAI met l'accent sur l'amélioration des performances et l'optimisation du fonctionnement des modèles, ce qui devrait se traduire par des temps de réponse plus rapides et une utilisation plus efficace des ressources. Parallèlement, l'entreprise souligne qu'elle développe des mesures de sécurité afin de limiter l'utilisation potentielle de l'outil à des fins malveillantes, telles que la création de logiciels malveillants ou la facilitation de fraudes. La nouvelle version est disponible pour les utilisateurs disposant de différents abonnements, notamment Plus, Pro, Business et Enterprise. Cette mise à jour s'accompagne également d'une augmentation des prix par rapport à la version précédente. L'entreprise justifie cette hausse par l'amélioration des fonctionnalités et des performances du système. Les agents IA gagnent en popularité et sont désormais disponibles sur ChatGPT. L'outil a été enrichi d'une fonctionnalité susceptible de transformer le travail des équipes utilisant l'intelligence artificielle. Ces agents, créés au sein des organisations, peuvent automatiser les tâches répétitives, comme la création de tableaux financiers ou la gestion des demandes clients. Pour l'instant, la solution est encore en phase de test.
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