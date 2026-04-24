SpaceX prévoit de développer ses propres processeurs, Musk souhaite rompre ses liens avec NVIDIA

Jusqu'à présent, SpaceX était surtout associée aux fusées, aux satellites et à un projet ambitieux de colonisation de Mars. Désormais, la société d'Elon Musk fait l'objet d'articles concernant un tout autre secteur. D'après des extraits de documents ayant fuité, préparés en vue d'une éventuelle introduction en bourse, l'entreprise envisage de lancer sa propre production de GPU, susceptibles d'alimenter les systèmes d'intelligence artificielle développés au sein de l'empire d'Elon Musk. L'arrivée de SpaceX dans le monde des semi-conducteurs pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la course aux puces les plus convoitées au monde. D'après les informations divulguées, SpaceX souhaite réduire sa dépendance aux fournisseurs de semi-conducteurs externes. Les documents font également état d'un projet d'investissement de plusieurs milliards de dollars dans le développement de ses propres processeurs graphiques, destinés à ses projets internes. Le marché des accélérateurs d'IA est extrêmement tendu depuis des mois. Les grands acteurs technologiques se disputent l'accès aux puces Nvidia et AMD, et les listes d'attente pour les processeurs modernes ne cessent de s'allonger. Pour les entreprises développant des modèles de langage et des systèmes de transport autonomes, la production en interne devient une alternative séduisante. Pour SpaceX, une telle initiative pourrait signifier une tentative de s'affranchir des fournisseurs et de créer des systèmes adaptés à des tâches informatiques d'IA spécifiques.
Les spéculations vont bon train quant à l'usage précis de ces nouveaux systèmes. L'entourage de Musk comprend actuellement plusieurs entreprises qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle : Tesla développe des systèmes de conduite autonome et xAI conçoit ses propres modèles d'IA pour concurrencer les leaders du marché. Si SpaceX lance effectivement la production de GPU, ces puces pourraient être utilisées dans ces projets. Une puce propriétaire permettrait une personnalisation plus précise de l'architecture pour des modèles spécifiques et un meilleur contrôle des coûts d'infrastructure. Les informations concernant les projets de SpaceX ont coïncidé avec des révélations antérieures sur le projet TeraFab, dans le cadre duquel Elon Musk investirait dans des installations de production de semi-conducteurs modernes. Selon certaines sources, ces nouvelles installations utiliseraient les technologies de lithographie les plus récentes disponibles sur le marché. Si ces informations se confirment, SpaceX pourrait devenir la dernière entreprise technologique à abandonner l'achat de puces et à les concevoir et les fabriquer elle-même. Cette voie a déjà été empruntée par des entreprises comme Apple, Google et Amazon, qui ont toutes reconnu que la maîtrise de leurs propres semi-conducteurs représente un avantage inestimable.
Les spéculations vont bon train quant à l'usage précis de ces nouveaux systèmes. L'entourage de Musk comprend actuellement plusieurs entreprises qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle : Tesla développe des systèmes de conduite autonome et xAI conçoit ses propres modèles d'IA pour concurrencer les leaders du marché. Si SpaceX lance effectivement la production de GPU, ces puces pourraient être utilisées dans ces projets. Une puce propriétaire permettrait une personnalisation plus précise de l'architecture pour des modèles spécifiques et un meilleur contrôle des coûts d'infrastructure. Les informations concernant les projets de SpaceX ont coïncidé avec des révélations antérieures sur le projet TeraFab, dans le cadre duquel Elon Musk investirait dans des installations de production de semi-conducteurs modernes. Selon certaines sources, ces nouvelles installations utiliseraient les technologies de lithographie les plus récentes disponibles sur le marché. Si ces informations se confirment, SpaceX pourrait devenir la dernière entreprise technologique à abandonner l'achat de puces et à les concevoir et les fabriquer elle-même. Cette voie a déjà été empruntée par des entreprises comme Apple, Google et Amazon, qui ont toutes reconnu que la maîtrise de leurs propres semi-conducteurs représente un avantage inestimable.
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