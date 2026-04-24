Test Death by Scrolling (PS5) - Une quête d'argent pour échapper au purgatoire.

Publié le: 24/04/2026 @ 15:09:16: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Terrible Toybox NZ, Death by Scrolling est un roguelite solo à la troisième personne en 2D pixel art avec défilement automatique de bas en haut, dans le style « endless runner ». C'est un titre bien différent de ceux auxquels son fondateur, Ron Gilbert , nous a habitués . Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ron est l'un des créateurs de Monkey Island , un jeu d'aventure graphique 2D emblématique, dont le plus récent est Thimbleweed Park. Mais c'est aussi un auteur qui aime expérimenter, comme en témoignent des titres tels que DeathSpank et The Cave. Pourtant, toutes ces œuvres ont un point commun : l'humour . Un humour subtil, parsemé de blagues originales mais presque toujours efficaces. L'écriture de Ron est immédiatement reconnaissable, non seulement à son absurdité, qui n'est presque jamais une fin en soi, mais aussi à son usage créatif de l'humour. Or, tous ces éléments sont présents dans Death by Scrolling, et ce n'est pas un hasard si cela compte parmi ses points forts. Ironiquement, Death by Scrolling semble se moquer de son propre genre, en exploitant une série de personnages absolument bizarres et pourtant dépourvus d'identité. Une identité qui évolue d'une partie à l'autre, d'un dialogue à l'autre, transcendant les différentes « courses » contre la mort elle-même. Graphiquement, Death by Scrolling remplit son rôle, proposant un pixel art plutôt soigné mais aussi assez fade. Sans l'humour caractéristique de son auteur et quelques clins d'œil à ses propres titres, le jeu risquerait de se perdre dans la masse des jeux similaires, dont certains offrent un style graphique bien plus distinctif et original. Les biomes, quant à eux, sont résolument classiques et ne réservent que peu de surprises. La bande-son est agréable, mais sans surprise ni originalité. Elle sert simplement d'accompagnement, parfois interrompue par la voix du Faucheur annonçant son arrivée menaçante. On apprécie également la présence bienvenue de sous-titres français , qui permettent de savourer pleinement les répliques de Rong.
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