Assassin's Creed Black Flag Resynced sortira le 9 juillet

Publié le: 24/04/2026 @ 15:04:00: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Ubisoft a annoncé la sortie mondiale, le 9 juillet 2026, du prochain opus de la franchise Assassin's Creed, Assassin's Creed Black Flag Resynced. Le jeu sera disponible sur Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC Windows via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store. Développé par Ubisoft Singapour, Assassin's Creed Black Flag Resynced est un remake fidèle d'Assassin's Creed IV Black Flag, sorti initialement en 2013. Entièrement reconstruit et propulsé par le moteur Anvil de dernière génération, le jeu propose des graphismes améliorés et un gameplay enrichi, avec notamment un système de parade, une infiltration et un parkour optimisés, des mécaniques navales plus poussées et du contenu narratif inédit. Se déroulant durant l'âge d'or de la piraterie, Assassin's Creed Black Flag Resynced invite les joueurs à naviguer dans les Caraïbes dans la peau d'Edward Kenway, un capitaine pirate rebelle entraîné dans le conflit séculaire entre Assassins et Templiers. En quête de gloire et de fortune, Edward croise le chemin de figures légendaires telles que Barbe Noire, Anne Bonny et Calico Jack, tandis que le destin de tout ce que les pirates ont bâti est en jeu.
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