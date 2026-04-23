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Test Legacy of Kain: Ascendance (Nintendo Switch) - Un épisode inattendu.
Publié le: 23/04/2026 @ 19:32:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosPiégée dans une faille temporelle par la ruse de Morbius, Elaleth cherche à se venger de son frère Raziel, contraint de tuer son amant après avoir assisté à sa transformation en vampire. Raziel lui tranche la main pour la protéger de la contamination, mais en vain. Ce récit de vengeance tente d'égaler la complexité narrative des précédents jeux Legacy of Kain, tout en comblant les lacunes entre la fin de Blood Omen et le début de Soul Reaver. Cependant, en tant que personnage principal, Elaleth paraît bien simple et linéaire comparée à Kain et Raziel. Cette fois-ci, vous incarnerez tour à tour Elaleth, Raziel et Kain, comme dans Legacy of Kain : Defiance. Chaque personnage possède des capacités et des mouvements différents, mais ils n'utilisent toujours que trois boutons : sauter, attaquer et accélérer. Il y a aussi des boutons pour bloquer ou parer, mais nous les avons à peine utilisés pendant ce jeu, car les attaques ennemies ne sont pas particulièrement difficiles. Elaleth possède des ailes de chauve-souris lui permettant de voler et de planer dans les airs ; Kain, quant à lui, ne peut ni voler ni planer, mais peut se transformer en chauve-souris pour se déplacer entre les plateformes. Ces deux personnages de type vampire ont des points de vie qui diminuent progressivement ; ils doivent donc se nourrir du sang d'ennemis mourants et de prisonniers apparaissant aléatoirement dans chaque niveau, sans aucune explication quant aux raisons de leur incarcération ou à leurs crimes passés.

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