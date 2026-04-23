La ZX Spectrum telle qu'elle n'avait jamais existé, en version blanche

Retro Games Ltd (RGL) annonce la sortie de la Spectrum White Edition, marquant le 44e anniversaire du lancement de la ZX Spectrum 48k originale dotée de touches en caoutchouc et lancée le 23 avril 1982. Développée en collaboration avec PLAION REPLAI, cette Spectrum White Edition revisite l'un des micro-ordinateurs les plus emblématiques et influents de l'histoire du jeu vidéo, notamment grâce à un nouveau design blanc inspiré de décennies de « folklore » communautaire. Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent au sujet d'une ZX Spectrum blanche qui aurait été produite pour célébrer le million d'unités vendues. Bien qu'elle n'ait jamais été commercialisée, elle est devenue un symbole au sein de la communauté des amateurs de jeux rétro. Aujourd'hui, cette histoire devient réalité. La Spectrum White Edition est un hommage de collectionneur à une machine qui a marqué une époque, un appareil qui a initié des millions de personnes au jeu vidéo et qui a donné naissance à une génération de programmeurs amateurs. Elle a aussi profondément façonné les fondements de l'industrie moderne du jeu vidéo. Cette nouvelle édition propose la même expérience authentique que sa version originale, alliant un design fidèle à un confort moderne.
Caractéristiques principales :
- Reproduction grandeur nature de la ZX Spectrum 48k originale avec son clavier en caoutchouc emblématique.
- 48 jeux intégrés, incluant des classiques ayant marqué leur genre.
- Sortie HDMI avec plusieurs modes d'affichage.
- Charge USB pour les manettes et les contenus personnalisés.
- Compatibilité avec les modèles 48k et 128k.
La Spectrum White Edition comprend également deux accessoires exclusifs fournis dans la boîte :
- Un joystick blanc assorti.
- Une clé USB THEMICRODRIVE personnalisée.
En parallèle de ce lancement, THEGAMEPAD (White) fait son apparition. Il s'agit d'une manette vendue séparément, conçue pour compléter le nouveau coloris et enrichir l'expérience de jeu. Conçue pour être assortie avec l'esthétique épurée et blanche de la Spectrum White Edition, la manette offre aux joueurs une option de contrôle alternative pour les jeux compatibles, combinant ergonomie moderne et fidélité au design d’origine, caractéristique du matériel de Retro Games Ltd. Qu'elle soit utilisée comme manette principale ou pour jouer en multijoueur, THEGAMEPAD facilite l'accessibilité tout en préservant l'identité visuelle de la Spectrum White Edition.
Caractéristiques principales :
- Reproduction grandeur nature de la ZX Spectrum 48k originale avec son clavier en caoutchouc emblématique.
- 48 jeux intégrés, incluant des classiques ayant marqué leur genre.
- Sortie HDMI avec plusieurs modes d'affichage.
- Charge USB pour les manettes et les contenus personnalisés.
- Compatibilité avec les modèles 48k et 128k.
La Spectrum White Edition comprend également deux accessoires exclusifs fournis dans la boîte :
- Un joystick blanc assorti.
- Une clé USB THEMICRODRIVE personnalisée.
En parallèle de ce lancement, THEGAMEPAD (White) fait son apparition. Il s'agit d'une manette vendue séparément, conçue pour compléter le nouveau coloris et enrichir l'expérience de jeu. Conçue pour être assortie avec l'esthétique épurée et blanche de la Spectrum White Edition, la manette offre aux joueurs une option de contrôle alternative pour les jeux compatibles, combinant ergonomie moderne et fidélité au design d’origine, caractéristique du matériel de Retro Games Ltd. Qu'elle soit utilisée comme manette principale ou pour jouer en multijoueur, THEGAMEPAD facilite l'accessibilité tout en préservant l'identité visuelle de la Spectrum White Edition.
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-04MatérielLes SSD sont trop chers, alors les joueurs utilisent des cartes d'extension Xbox pour leurs PC. Et ça marche.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité