Apple a publié une mise à jour urgente pour iOS et iPadOS. Il s'agit d'un problème sérieux.

Apple a publié une mise à jour urgente d'iOS 26 et d'iPadOS, incluant un correctif de sécurité pour résoudre une faille de sécurité importante. iOS 26.4.2 et iPadOS 26.4.2 sont disponibles pour iPhone et iPad ; vous pouvez les télécharger dès maintenant en vérifiant les mises à jour dans les réglages de votre appareil. Le bug qu'Apple a corrigé dans ses systèmes d'exploitation concernait les notifications. Normalement, le logiciel ne devrait enregistrer que leur présence, sans sauvegarder leur contenu intégral. Or, en pratique, il s'est avéré que, dans certains cas, les informations de notification étaient envoyées aux journaux système internes et y restaient même après leur suppression par l'utilisateur. Des données censées être supprimées étaient donc toujours conservées. Ce problème a été classé comme une faille de sécurité (CVE-2026-28950). Il est important de noter que les données stockées dans les journaux système pourraient être accessibles à des outils d'analyse ou à des logiciels malveillants. Contrairement aux informations protégées par mot de passe ou chiffrées, les journaux système peuvent être moins sécurisés, ce qui augmente le risque de fuite et d'exploitation par des cybercriminels.
Le fabricant de Cupertino a mis en place un filtrage des données amélioré afin d'empêcher que le contenu des notifications ne soit enregistré dans les journaux. Cette mise à jour est désormais disponible pour la plupart des utilisateurs d'iPhone et d'iPad et concerne les iPhone 11 et les modèles suivants, ainsi que de nombreux modèles d'iPad. Parallèlement, l'entreprise développe de nouvelles versions logicielles. Une autre version de test, iOS 26.5, a déjà été publiée, laissant présager une mise à jour stable prochainement. L'attente grandit également autour de la prochaine version majeure du système, dont la présentation est prévue lors de la WWDC 2026. C’est ici qu’Apple devrait dévoiler d’autres nouveautés, notamment concernant le développement de Siri. Selon les informations actuelles, l’entreprise travaille à améliorer considérablement ses capacités, en particulier en matière d’intelligence artificielle et d’intégration avec les applications système. La nouvelle version devrait mieux comprendre le contexte des actions de l’utilisateur et exécuter des commandes plus complexes.
Le fabricant de Cupertino a mis en place un filtrage des données amélioré afin d'empêcher que le contenu des notifications ne soit enregistré dans les journaux. Cette mise à jour est désormais disponible pour la plupart des utilisateurs d'iPhone et d'iPad et concerne les iPhone 11 et les modèles suivants, ainsi que de nombreux modèles d'iPad. Parallèlement, l'entreprise développe de nouvelles versions logicielles. Une autre version de test, iOS 26.5, a déjà été publiée, laissant présager une mise à jour stable prochainement. L'attente grandit également autour de la prochaine version majeure du système, dont la présentation est prévue lors de la WWDC 2026. C’est ici qu’Apple devrait dévoiler d’autres nouveautés, notamment concernant le développement de Siri. Selon les informations actuelles, l’entreprise travaille à améliorer considérablement ses capacités, en particulier en matière d’intelligence artificielle et d’intégration avec les applications système. La nouvelle version devrait mieux comprendre le contexte des actions de l’utilisateur et exécuter des commandes plus complexes.
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