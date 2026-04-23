L'iPhone 18 aura un écran obsolète.

Des rumeurs ont circulé hier concernant l'iPhone 18 de base et ses améliorations permettant de réduire les coûts par rapport à la génération précédente. Un nouveau rapport apporte des précisions sur l'une des pistes d'économies envisagées par Apple : l'écran. Le candidat le plus probable pour l'écran de l'iPhone 18 standard serait une dalle en matériau M12+ de Samsung, une version légèrement améliorée du M12. Cette technologie a déjà été utilisée dans l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 Ultra. Quant aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ils seraient équipés du matériau M16, plus récent. Ce dernier succède au M14, apparu pour la première fois dans l'iPhone 16 Pro et utilisé ensuite dans toute la gamme iPhone 17.
Si l'information se confirme, l'iPhone 18 de base pourrait être doté d'un écran bien plus simple que celui de l'iPhone 17. Les nouvelles générations de matériaux OLED offrent généralement une efficacité accrue, ce qui signifie que l'écran consomme moins d'énergie à luminosité égale. De ce fait, la dalle M12+ pourrait potentiellement atténuer certains avantages du nouveau processeur A20, gravé en 2 nm pour une efficacité énergétique supérieure. Reste à savoir si cela aura un impact sur l'utilisation quotidienne et si l'autonomie de l'iPhone 18 sera inférieure à celle de l'iPhone 17. Par ailleurs, Apple pourrait compenser cette différence en intégrant une batterie plus performante ou en utilisant des outils logiciels. Enfin, il convient de rappeler que la sortie du smartphone est prévue dans six mois : l'entreprise pourrait tout à fait changer d'avis et simplement augmenter le prix de son appareil phare.
Si l'information se confirme, l'iPhone 18 de base pourrait être doté d'un écran bien plus simple que celui de l'iPhone 17. Les nouvelles générations de matériaux OLED offrent généralement une efficacité accrue, ce qui signifie que l'écran consomme moins d'énergie à luminosité égale. De ce fait, la dalle M12+ pourrait potentiellement atténuer certains avantages du nouveau processeur A20, gravé en 2 nm pour une efficacité énergétique supérieure. Reste à savoir si cela aura un impact sur l'utilisation quotidienne et si l'autonomie de l'iPhone 18 sera inférieure à celle de l'iPhone 17. Par ailleurs, Apple pourrait compenser cette différence en intégrant une batterie plus performante ou en utilisant des outils logiciels. Enfin, il convient de rappeler que la sortie du smartphone est prévue dans six mois : l'entreprise pourrait tout à fait changer d'avis et simplement augmenter le prix de son appareil phare.
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