 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'iPhone 18 aura un écran obsolète.
Publié le: 23/04/2026 @ 17:22:01: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDes rumeurs ont circulé hier concernant l'iPhone 18 de base et ses améliorations permettant de réduire les coûts par rapport à la génération précédente. Un nouveau rapport apporte des précisions sur l'une des pistes d'économies envisagées par Apple : l'écran. Le candidat le plus probable pour l'écran de l'iPhone 18 standard serait une dalle en matériau M12+ de Samsung, une version légèrement améliorée du M12. Cette technologie a déjà été utilisée dans l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 Ultra. Quant aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ils seraient équipés du matériau M16, plus récent. Ce dernier succède au M14, apparu pour la première fois dans l'iPhone 16 Pro et utilisé ensuite dans toute la gamme iPhone 17.

Si l'information se confirme, l'iPhone 18 de base pourrait être doté d'un écran bien plus simple que celui de l'iPhone 17. Les nouvelles générations de matériaux OLED offrent généralement une efficacité accrue, ce qui signifie que l'écran consomme moins d'énergie à luminosité égale. De ce fait, la dalle M12+ pourrait potentiellement atténuer certains avantages du nouveau processeur A20, gravé en 2 nm pour une efficacité énergétique supérieure. Reste à savoir si cela aura un impact sur l'utilisation quotidienne et si l'autonomie de l'iPhone 18 sera inférieure à celle de l'iPhone 17. Par ailleurs, Apple pourrait compenser cette différence en intégrant une batterie plus performante ou en utilisant des outils logiciels. Enfin, il convient de rappeler que la sortie du smartphone est prévue dans six mois : l'entreprise pourrait tout à fait changer d'avis et simplement augmenter le prix de son appareil phare.
Apple a publié une mise à jour urgente... »« La nouvelle Xbox devrait être aussi pui...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 23-04AppleLes futurs iPhones seront équipés d'appareils photo de 200 mégapixels.
 22-04AppleApple met fin à la prise en charge des ordinateurs équipés de processeurs Intel.
 21-04AppleTim Cook quitte Apple, John Ternus devient PDG
 16-04AppleL'iPhone 18 Pro sera doté d'une ouverture variable – il est déjà en production.
 16-04AppleL'iPad Air sera doté d'un écran OLED en 2027.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel23-04
La ZX Spectrum telle qu'elle n'avait jamais existé, en version blanche
 iOS23-04
Apple a publié une mise à jour urgente pour iOS et iPadOS. Il s'agit d'un problème sérieux.
 Apple23-04
L'iPhone 18 aura un écran obsolète.
 Microsoft23-04
La nouvelle Xbox devrait être aussi puissante qu'un PC trois fois plus cher.
 Consoles23-04
UK : La vérification de l'âge sur PlayStation ne fonctionne visiblement pas. Le système a planté au démarrage.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page