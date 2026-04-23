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La nouvelle Xbox devrait être aussi puissante qu'un PC trois fois plus cher.
Publié le: 23/04/2026 @ 15:18:21: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftCes derniers jours, une série de fuites concernant la Xbox de nouvelle génération ont fait surface, et les dernières en date proposent des comparaisons intéressantes entre le Projet Helix et la version PC. D'après une source de Moore's Law Is Dead, révélée dans le podcast Broken Silicon, la nouvelle Xbox pourrait être l'un des appareils les plus révolutionnaires de l'histoire de Microsoft. Bien que la console risque d'être très chère, elle promet d'impressionner par ses performances. La Helix devrait viser des performances nettement supérieures à celles des consoles traditionnelles. Selon certaines sources, son matériel utilisera une puce graphique basée sur l'architecture RDNA5 d'AMD, similaire à celles des cartes graphiques de série 70, voire 80. De plus, le système entier reposera sur un APU massif gravé en 3 nm, d'une surface dépassant les 400 mm². Le résultat ? Un appareil qui, selon les rumeurs, pourrait rivaliser avec des PC de jeu coûtant entre 2 000 et 3 000 $. Même si la console coûte cher, son rapport qualité-prix serait son principal atout. L'un des aspects les plus intrigants du Projet Helix est son potentiel mode PC. La console serait capable de faire tourner à la fois des jeux Xbox et des titres PC, ce qui s'inscrit dans la stratégie globale de Microsoft visant à intégrer les écosystèmes. Lors de la Game Developers Conference 2026, Asha Sharma, PDG de Microsoft Gaming, a annoncé que la nouvelle Xbox serait une référence en matière de performances. Jason Ronald a ajouté que le bond technologique par rapport à la génération actuelle serait considérable.

Un changement intéressant, que nous avons évoqué il y a quelques jours , pourrait être l'abandon de la conception de puces graphiques dédiées pour la console. Selon le leaker Kepler_L2, Helix utilisera un GPU AMD standard, au lieu des solutions personnalisées des précédentes générations de Xbox. Cette décision pourrait simplifier considérablement le travail des développeurs, qui n'auront plus à optimiser leurs jeux pour cette architecture spécifique. Le prix reste la principale inconnue. Le coût élevé de la RAM et des SSD pourrait rendre difficile le maintien d'un prix attractif, comparable à celui d'une console de salon. De plus, l'Helix devrait être plus chère que la future PlayStation 6, et son avantage en termes de performances ne se traduira pas forcément par une meilleure qualité graphique en jeu, les développeurs optimisant généralement leurs jeux pour les plateformes les moins performantes.

On trouve également en ligne des informations suggérant que le Projet Helix pourrait être commercialisé non seulement sur les consoles Microsoft, mais aussi dans des versions développées par des partenaires OEM . Si ces rumeurs se confirment, cela pourrait ouvrir une voie totalement inédite pour le marché des consoles.

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