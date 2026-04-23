UK : La vérification de l'âge sur PlayStation ne fonctionne visiblement pas. Le système a planté au démarrage.

Sony a lancé un nouveau système de vérification d'âge pour les utilisateurs de PlayStation au Royaume-Uni , et comme on pouvait s'y attendre, les joueurs sont furieux. Au lieu d'un déploiement sans accroc, on a constaté des messages d'erreur, des problèmes de connexion et des inquiétudes croissantes concernant la protection de la vie privée. Pour beaucoup, la plus grande surprise n'était pas l'exigence de vérification d'âge en elle-même, mais la manière dont l'entreprise entend la mettre en œuvre. Les nouvelles règles concernent les utilisateurs des fonctionnalités sociales des consoles PlayStation. Sans cette procédure, certains joueurs pourraient perdre l'accès au chat vocal, aux messages privés, aux groupes et aux plateformes de streaming. Le jeu restera possible, mais la dimension sociale de l'écosystème Sony pourrait être fortement limitée. Dans des courriels adressés aux utilisateurs, Sony a indiqué que la vérification de l'âge pouvait se faire de plusieurs manières. L'entreprise autorise l'utilisation d'un numéro de téléphone mobile, d'une carte d'identité ou d'une reconnaissance faciale. Ce processus est mis en œuvre par son partenaire technologique externe, Yoti, spécialisé depuis longtemps dans l'identification numérique. Pour certains joueurs, la reconnaissance faciale est devenue l'élément le plus controversé de toute l'opération. Nombre d'utilisateurs soulignent qu'ils possèdent un compte PlayStation depuis plus de dix ans, qu'ils achètent régulièrement des jeux et des abonnements, et pourtant, ils doivent désormais prouver leur âge une fois de plus.
Des commentaires ont rapidement fleuri en ligne, émanant d'utilisateurs ne comprenant pas pourquoi un compte ancien, avec un historique d'achats, exigeait soudainement la soumission de données biométriques. Pour beaucoup, le problème ne résidait pas seulement dans cette exigence, mais aussi dans l'absence d'explication claire quant à la raison pour laquelle les informations déjà enregistrées dans le compte n'étaient plus suffisantes. Cependant, ce sont les difficultés techniques qui ont suscité le plus d'enthousiasme. Immédiatement après le lancement du système, les joueurs ont commencé à signaler des erreurs de serveur empêchant le bon déroulement du jeu. Les messages les plus fréquents étaient « perte de connexion » ou « délai d'attente dépassé ». Des dizaines de messages similaires sont apparus sur les forums et les réseaux sociaux. Les utilisateurs décrivaient des situations où leurs tentatives de vérification avaient entraîné la suspension du site ou le rejet pur et simple de leurs données. Certains ont essayé plusieurs méthodes de vérification d'âge, sans succès. Ce qui a le plus irrité certains membres de la communauté, c'est que le système était censé renforcer la sécurité, mais qu'au premier jour, il a commencé à causer des problèmes aux personnes qui souhaitaient simplement conserver l'accès aux fonctionnalités qu'elles utilisaient depuis des années.
Outre les problèmes techniques, la question de la protection de la vie privée est revenue sur le devant de la scène. De nombreux joueurs soulignent que l'industrie du jeu vidéo n'est pas à l'abri des fuites de données. La perspective de partager une photo de son visage ou une pièce d'identité scannée avec un tiers soulève des inquiétudes légitimes. Les utilisateurs ne veulent pas risquer de divulguer davantage d'informations sensibles simplement pour utiliser le chat vocal pendant leurs parties en ligne. Pour certains, la limite a été franchie lorsqu'une console de jeux standard a commencé à exiger des données davantage liées aux services bancaires qu'au divertissement. Sony justifie sa décision par le respect de la réglementation britannique en matière de sécurité en ligne. Le problème, c'est que même cette justification, aussi convaincante soit-elle, n'a pas rassuré une communauté qui se demande de plus en plus si l'industrie du jeu vidéo n'exige pas trop de ses clients. L'année dernière, la console PlayStation de Sony a subi une importante fuite de données, un groupe inconnu de pirates informatiques ayant dérobé des données sensibles d'utilisateurs en piratant des réseaux, en opérant illégalement et en attaquant des serveurs. En janvier, l'autorité espagnole de protection des données, l'AEPD, a infligé à Yoti une amende de 1,1 million de dollars pour mauvaise gestion des données biométriques collectées auprès des utilisateurs.
Des commentaires ont rapidement fleuri en ligne, émanant d'utilisateurs ne comprenant pas pourquoi un compte ancien, avec un historique d'achats, exigeait soudainement la soumission de données biométriques. Pour beaucoup, le problème ne résidait pas seulement dans cette exigence, mais aussi dans l'absence d'explication claire quant à la raison pour laquelle les informations déjà enregistrées dans le compte n'étaient plus suffisantes. Cependant, ce sont les difficultés techniques qui ont suscité le plus d'enthousiasme. Immédiatement après le lancement du système, les joueurs ont commencé à signaler des erreurs de serveur empêchant le bon déroulement du jeu. Les messages les plus fréquents étaient « perte de connexion » ou « délai d'attente dépassé ». Des dizaines de messages similaires sont apparus sur les forums et les réseaux sociaux. Les utilisateurs décrivaient des situations où leurs tentatives de vérification avaient entraîné la suspension du site ou le rejet pur et simple de leurs données. Certains ont essayé plusieurs méthodes de vérification d'âge, sans succès. Ce qui a le plus irrité certains membres de la communauté, c'est que le système était censé renforcer la sécurité, mais qu'au premier jour, il a commencé à causer des problèmes aux personnes qui souhaitaient simplement conserver l'accès aux fonctionnalités qu'elles utilisaient depuis des années.
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