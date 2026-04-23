Les futurs iPhones seront équipés d'appareils photo de 200 mégapixels.

Apple a déjà fait l'objet de deux rumeurs concernant le passage à des appareils photo de 200 mégapixels pour la prochaine génération d'iPhone. Initialement, il s'agissait du module principal, mais il y a quelques jours, des informations ont fait surface concernant un téléobjectif de 200 mégapixels, dont la sortie n'aurait pas lieu avant 2028. Aujourd'hui, un informateur de Digital Chat Station apporte de nouveaux éclaircissements, affirmant qu'Apple prévoit de déployer des mises à jour majeures de l'appareil photo chaque année, à commencer par les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max cet automne. Les modèles iPhone 18 Pro seraient dotés de l'ouverture variable tant attendue. Puis, en 2027, les modèles Pro bénéficieraient d'un module principal de 200 mégapixels avec un capteur de 1/1,12 pouce.
Selon les rumeurs, la gamme iPhone Pro devrait recevoir en 2028 un téléobjectif périscopique supplémentaire de 200 Mpx. Les modèles phares de 2028 pourraient ainsi embarquer deux capteurs de 200 Mpx simultanément. Apple pourrait également intégrer une stabilisation sur cardan pour l'ultra grand-angle en 2027 ou 2028, améliorant considérablement la qualité des photos prises avec ce capteur. Si ces fuites se confirment, les prochaines années s'annoncent riches en nouveautés pour la photographie mobile sur iPhone Pro. Cependant, beaucoup pensent qu'Apple continue d'introduire les nouvelles fonctionnalités progressivement, en répartissant les mises à jour sur plusieurs générations d'appareils. Il est également important de noter que les nouveaux appareils photo ont un coût : tout intégrer d'un coup risquerait de faire grimper les prix et de freiner la demande pour ces nouveaux modèles.
Selon les rumeurs, la gamme iPhone Pro devrait recevoir en 2028 un téléobjectif périscopique supplémentaire de 200 Mpx. Les modèles phares de 2028 pourraient ainsi embarquer deux capteurs de 200 Mpx simultanément. Apple pourrait également intégrer une stabilisation sur cardan pour l'ultra grand-angle en 2027 ou 2028, améliorant considérablement la qualité des photos prises avec ce capteur. Si ces fuites se confirment, les prochaines années s'annoncent riches en nouveautés pour la photographie mobile sur iPhone Pro. Cependant, beaucoup pensent qu'Apple continue d'introduire les nouvelles fonctionnalités progressivement, en répartissant les mises à jour sur plusieurs générations d'appareils. Il est également important de noter que les nouveaux appareils photo ont un coût : tout intégrer d'un coup risquerait de faire grimper les prix et de freiner la demande pour ces nouveaux modèles.
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