Microsoft estime qu'un antivirus externe est inutile ; l'antivirus intégré est suffisant.

Quel est le meilleur antivirus ? Selon Microsoft, aucun, car le logiciel intégré à Windows 11 est suffisant. L’entreprise de Redmond a répondu à une question qui alimente les débats depuis des années parmi les utilisateurs : faut-il installer un antivirus supplémentaire sous Windows 11 ? D'après les informations fournies par Microsoft, cela est inutile dans la plupart des cas, même si le géant de Redmond souligne que tout dépend de l'utilisation que l'on fait de l'ordinateur et des préférences de chaque utilisateur. D'après le constructeur, Windows 11 est son système d'exploitation le plus abouti en matière de sécurité, grâce notamment à Windows Defender. Cette suite d'outils intégrée protège contre diverses menaces en ligne et fonctionne par défaut en arrière-plan. Ce programme se met à jour automatiquement et ne nécessite aucune configuration supplémentaire ; l'utilisateur n'a donc pas à intervenir. Cela représente un changement notable par rapport aux anciens systèmes comme Windows XP et Windows 7, dont la sécurité était nettement plus faible et souvent négligée. À l'époque, les solutions tierces telles que Norton Antivirus, McAfee et Kaspersky étaient quasiment la norme. Ce changement n'est devenu évident qu'avec Windows 10, et Windows 11 poursuit cette tendance en offrant un système de protection plus complet et intégré.
Pour l'utilisateur moyen qui met régulièrement à jour son système, utilise les paramètres de sécurité par défaut et télécharge des fichiers depuis des sources fiables, les solutions intégrées sont généralement suffisantes. Windows Defender fonctionne en arrière-plan et analyse les fichiers, les applications et les processus en temps réel. Il est également complété par SmartScreen, qui signale les sites web et les fichiers suspects avant leur exécution. Cela ne signifie pas pour autant que les solutions antivirus tierces sont totalement obsolètes. Microsoft identifie des cas d'utilisation spécifiques où elles peuvent s'avérer utiles. Cela concerne principalement les environnements d'entreprise nécessitant une gestion centralisée de la sécurité, ainsi que les utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle parental, la protection de l'identité ou un VPN intégré. Dans ces cas, les solutions tierces peuvent proposer des offres plus complètes. Il convient toutefois de rappeler que l'installation d'un logiciel antivirus supplémentaire présente certains inconvénients. Ce type de logiciel exécute ses propres processus en arrière-plan, consomme de la mémoire vive et des ressources du processeur, et peut même, dans certains cas, entrer en conflit avec les mécanismes de protection du système. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un seul programme antivirus actif en temps réel.
Il est également important de noter que les menaces actuelles diffèrent considérablement de celles d'il y a dix ans. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de détecter les virus connus, mais aussi d'analyser le comportement des applications, d'identifier les tentatives d'hameçonnage et de se protéger contre les rançongiciels. Le système de sécurité de Windows 11 a été conçu comme un environnement multicouche qui combine divers mécanismes de protection au sein d'un système unique, au lieu de se reposer uniquement sur l'analyse classique des fichiers. Le développement de l'intelligence artificielle engendre également de nouveaux défis. Les outils basés sur l'IA sont utilisés aussi bien par les développeurs de solutions de sécurité que par les cybercriminels. D'une part, ils permettent une détection plus rapide des menaces ; d'autre part, ils facilitent la création d'attaques plus convaincantes, par exemple sous la forme de courriels d'hameçonnage réalistes. Microsoft souligne toutefois que ses systèmes utilisent également l'analyse de données et les modèles comportementaux, ce qui leur permet d'identifier même des menaces nouvelles et jusqu'alors inconnues. Cependant, comme le montre cet exemple , même Windows Defender n'est pas exempt de défauts et, comme tout programme, peut présenter des failles de sécurité.
Pour l'utilisateur moyen qui met régulièrement à jour son système, utilise les paramètres de sécurité par défaut et télécharge des fichiers depuis des sources fiables, les solutions intégrées sont généralement suffisantes. Windows Defender fonctionne en arrière-plan et analyse les fichiers, les applications et les processus en temps réel. Il est également complété par SmartScreen, qui signale les sites web et les fichiers suspects avant leur exécution. Cela ne signifie pas pour autant que les solutions antivirus tierces sont totalement obsolètes. Microsoft identifie des cas d'utilisation spécifiques où elles peuvent s'avérer utiles. Cela concerne principalement les environnements d'entreprise nécessitant une gestion centralisée de la sécurité, ainsi que les utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle parental, la protection de l'identité ou un VPN intégré. Dans ces cas, les solutions tierces peuvent proposer des offres plus complètes. Il convient toutefois de rappeler que l'installation d'un logiciel antivirus supplémentaire présente certains inconvénients. Ce type de logiciel exécute ses propres processus en arrière-plan, consomme de la mémoire vive et des ressources du processeur, et peut même, dans certains cas, entrer en conflit avec les mécanismes de protection du système. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un seul programme antivirus actif en temps réel.
Il est également important de noter que les menaces actuelles diffèrent considérablement de celles d'il y a dix ans. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de détecter les virus connus, mais aussi d'analyser le comportement des applications, d'identifier les tentatives d'hameçonnage et de se protéger contre les rançongiciels. Le système de sécurité de Windows 11 a été conçu comme un environnement multicouche qui combine divers mécanismes de protection au sein d'un système unique, au lieu de se reposer uniquement sur l'analyse classique des fichiers. Le développement de l'intelligence artificielle engendre également de nouveaux défis. Les outils basés sur l'IA sont utilisés aussi bien par les développeurs de solutions de sécurité que par les cybercriminels. D'une part, ils permettent une détection plus rapide des menaces ; d'autre part, ils facilitent la création d'attaques plus convaincantes, par exemple sous la forme de courriels d'hameçonnage réalistes. Microsoft souligne toutefois que ses systèmes utilisent également l'analyse de données et les modèles comportementaux, ce qui leur permet d'identifier même des menaces nouvelles et jusqu'alors inconnues. Cependant, comme le montre cet exemple , même Windows Defender n'est pas exempt de défauts et, comme tout programme, peut présenter des failles de sécurité.
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