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Telegram pourrait être interdit en Grande Bretagne. Une enquête a été ouverte.
Publié le: 22/04/2026 @ 18:58:38: Par Nic007 Dans "Social"
SocialTelegram pourrait rencontrer de sérieuses difficultés au Royaume-Uni et, dans des cas extrêmes, être interdit. L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des communications, a engagé des poursuites contre des services de messagerie instantanée populaires, dont Telegram, soupçonné de diffuser des contenus illégaux, notamment des images et vidéos à caractère pédopornographique. Il convient de noter que ce n'est pas la première accusation de ce type portée contre Telegram, et que le PDG de la plateforme, Pavel Durov, a également eu de sérieux problèmes en France. Ces poursuites sont engagées en vertu de la loi sur la sécurité en ligne, qui impose aux plateformes en ligne de garantir la sécurité des utilisateurs. Une attention particulière est portée à la protection des enfants et des jeunes. D'après les informations fournies par l'autorité de régulation, des éléments laissent penser que des contenus à caractère criminel auraient circulé via Telegram. Ces données proviendraient notamment d'organismes de protection de l'enfance. En conséquence, une enquête a été ouverte afin de déterminer si le service de messagerie respecte ses obligations et prend les mesures appropriées pour prévenir de telles situations.

Cependant, cette action ne se limite pas à Telegram. L'Ofcom examine également d'autres plateformes en ligne, telles que Teen Chat et Achat Avenue. Dans leur cas, l'objectif principal est de déterminer si elles protègent suffisamment les jeunes utilisateurs contre les menaces, comme les tentatives de manipulation et les contacts dangereux avec des adultes. Si une enquête révèle une infraction à la réglementation, l'autorité de régulation peut imposer des amendes substantielles, allant de 10 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise à plusieurs millions de livres sterling, selon le montant le plus élevé. Mais ce n'est pas tout. Si la coopération se poursuit, d'autres mesures pourraient être prises, comme la limitation des activités de la plateforme au Royaume-Uni et la suspension de ses services de paiement et de publicité.

Les nouvelles réglementations et mesures gouvernementales témoignent de la pression croissante exercée sur les plateformes en ligne pour garantir la sécurité des utilisateurs. Ces dernières années, le nombre de cas d'utilisation des services de messagerie à des fins illégales a augmenté. Les autorités cherchent donc à contraindre les entreprises à prendre des mesures plus fermes en matière de modération des contenus et de protection des utilisateurs.
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