007 First Light : Découvrez les règles de l'espionnage

Publié le: 22/04/2026 @ 17:31:48: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
IO Interactive, studio de développement et éditeur primé de la franchise HITMAN, mondialement acclamée, et Amazon MGM Studios ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour 007 First Light, présentant les principales caractéristiques du jeu. Cette nouvelle bande-annonce, intitulée « Règles de l'espionnage », lève le voile sur ce que signifie être une recrue du MI6. Le matricule 007 devra être mérité : les joueurs découvriront une histoire d'origine revisitée, où chaque rencontre pourra être abordée avec infiltration, bluff ou action directe, selon leur capacité d'analyse.
- Espionnage : Infiltrez les espaces en analysant votre environnement et en gardant toujours une longueur d’avance, écoutez aux portes pour recueillir des renseignements, identifiez les opportunités d’atteindre vos objectifs, puis utilisez le bluff et la discrétion sociale pour vous déplacer dans les zones gardées sans déclencher l’alarme.
- Gadgets (Section Q) : Créez votre équipement de mission autour d’outils favorisant la furtivité, la diversion et la résolution créative de problèmes. Dans 007 First Light, James Bond aura accès à la Q-Lens (qui révèle des informations utiles et les appareils piratables), à la Q-Watch (qui active des gadgets et des interactions pour détourner l’attention ou neutraliser les menaces), au bracelet laser (qui peut étourdir les ennemis, ouvrir de nouveaux passages ou créer des diversions grâce à l’environnement), au Dart Phone (qui déplace discrètement les ennemis), à la capsule fumigène (qui bloque la visibilité à courte portée), à la mine flash (qui produit une décharge lumineuse pour étourdir momentanément les adversaires) et bien plus encore.
- Combat : Lorsque la discrétion est compromise, combattez intelligemment. Les joueurs peuvent utiliser l’environnement pour neutraliser leurs ennemis au corps à corps, foncer sur eux avant que l’échange de tirs n’éclate, ou encore faire appel à leur Concentration pour ralentir le rythme et effectuer des désarmements précis et des neutralisations ciblées. Les armes sont également des outils polyvalents ; les joueurs peuvent jeter leur arme lorsqu’ils sont à court de munitions afin d’étourdir un ennemi.
007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et durant l'été 2026 sur Nintendo Switch 2.
- Espionnage : Infiltrez les espaces en analysant votre environnement et en gardant toujours une longueur d’avance, écoutez aux portes pour recueillir des renseignements, identifiez les opportunités d’atteindre vos objectifs, puis utilisez le bluff et la discrétion sociale pour vous déplacer dans les zones gardées sans déclencher l’alarme.
- Gadgets (Section Q) : Créez votre équipement de mission autour d’outils favorisant la furtivité, la diversion et la résolution créative de problèmes. Dans 007 First Light, James Bond aura accès à la Q-Lens (qui révèle des informations utiles et les appareils piratables), à la Q-Watch (qui active des gadgets et des interactions pour détourner l’attention ou neutraliser les menaces), au bracelet laser (qui peut étourdir les ennemis, ouvrir de nouveaux passages ou créer des diversions grâce à l’environnement), au Dart Phone (qui déplace discrètement les ennemis), à la capsule fumigène (qui bloque la visibilité à courte portée), à la mine flash (qui produit une décharge lumineuse pour étourdir momentanément les adversaires) et bien plus encore.
- Combat : Lorsque la discrétion est compromise, combattez intelligemment. Les joueurs peuvent utiliser l’environnement pour neutraliser leurs ennemis au corps à corps, foncer sur eux avant que l’échange de tirs n’éclate, ou encore faire appel à leur Concentration pour ralentir le rythme et effectuer des désarmements précis et des neutralisations ciblées. Les armes sont également des outils polyvalents ; les joueurs peuvent jeter leur arme lorsqu’ils sont à court de munitions afin d’étourdir un ennemi.
007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et durant l'été 2026 sur Nintendo Switch 2.
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