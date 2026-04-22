Apple met fin à la prise en charge des ordinateurs équipés de processeurs Intel.

Apple fait de macOS 26 la dernière version officielle de son système d'exploitation compatible avec les ordinateurs Mac équipés de processeurs Intel. Cela signifie qu'à partir de la sortie de macOS 27 l'année prochaine, les nouvelles versions du système d'exploitation seront uniquement disponibles pour les appareils dotés de puces Apple Silicon série M. macOS 26, nom de code Tahoe, restera compatible avec les modèles Intel, notamment le Mac Pro 2019, le MacBook Pro 16 pouces 2019, le MacBook Pro 13 pouces 2020 et l'iMac 27 pouces 2020. Ces modèles recevront une mise à jour vers macOS Tahoe plus tard cette année, et la sortie de macOS 27 marquera officiellement la fin de la prise en charge des processeurs Intel sur Mac. Cela marque la fin d'une ère pour les ordinateurs Apple basés sur l'architecture x86. Parallèlement, cela pourrait également constituer la dernière étape majeure pour la communauté Hackintosh, qui adapte macOS pour les PC classiques depuis des années.
La transition vers Apple Silicon a officiellement débuté fin 2020 avec la sortie du processeur M1, première solution conçue en interne par Apple pour le Mac, intégrant le processeur, la carte graphique et d'autres composants clés dans un seul système sur une puce. Il est important de noter qu'Apple développait déjà ses propres processeurs mobiles de la série A pour iPhone et iPad depuis plusieurs années, mais une gamme distincte pour les ordinateurs est apparue relativement récemment. Il est fort probable qu'à la WWDC 2026, l'entreprise annoncera officiellement la fin du support des ordinateurs équipés de processeurs Intel, une décision tout à fait prévisible compte tenu du développement de sa propre gamme de processeurs.
La transition vers Apple Silicon a officiellement débuté fin 2020 avec la sortie du processeur M1, première solution conçue en interne par Apple pour le Mac, intégrant le processeur, la carte graphique et d'autres composants clés dans un seul système sur une puce. Il est important de noter qu'Apple développait déjà ses propres processeurs mobiles de la série A pour iPhone et iPad depuis plusieurs années, mais une gamme distincte pour les ordinateurs est apparue relativement récemment. Il est fort probable qu'à la WWDC 2026, l'entreprise annoncera officiellement la fin du support des ordinateurs équipés de processeurs Intel, une décision tout à fait prévisible compte tenu du développement de sa propre gamme de processeurs.
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