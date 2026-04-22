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Les processeurs vont devenir beaucoup plus chers dans un avenir proche.
Publié le: 22/04/2026 @ 15:31:22: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielD'après des sources industrielles, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle multi-agents modifie la structure de la demande sur le marché des composants informatiques. Alors qu'auparavant l'accent était mis sur les cartes graphiques, de plus en plus d'entreprises achètent désormais activement des unités centrales de traitement (CPU). Cette situation engendre déjà des pénuries d'approvisionnement, tant pour les particuliers que pour les serveurs. En conséquence, les prix des processeurs grand public ont augmenté de 5 à 10 % en mars, tandis que les solutions pour serveurs ont connu une hausse encore plus marquée, de l'ordre de 10 à 20 %. Cependant, les analystes estiment qu'il ne s'agit que d'une première vague de hausses de prix. À l'instar du marché des cartes graphiques, les prix des CPU pourraient connaître plusieurs augmentations tout au long de l'année 2026, voire jusqu'en 2027.

Les partenaires industriels soulignent que la hausse des prix reflète non seulement la capacité de production limitée, mais aussi une forte augmentation de la demande en composants informatiques de base, liée à l'expansion des infrastructures d'IA. Des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement affirment que les principaux fabricants internationaux préparent déjà de nouvelles augmentations de prix pour le troisième trimestre. La mémoire, bien entendu, demeure un élément clé de l'infrastructure d'IA ; une baisse des prix de la DRAM n'est donc pas attendue à court terme. Il semble qu'il sera impossible de monter un PC de jeu abordable dans un avenir proche, car tous les composants essentiels du système sont devenus nettement plus chers, entraînant une hausse considérable des coûts d'assemblage. Ce sera une grande déception pour de nombreux joueurs dans les prochains mois.
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