Test Marvel MaXimum Collection (PS5) - Une nouvelle compilation de jeux 8 et 16 bits

Publié le: 22/04/2026 @ 15:25:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développée par Limited Run Games , Marvel MaXimum Collection est une collection de six titres 8 et 16 bits, tous liés à l'univers Marvel. Un mini-monde débordant de nostalgie, mais aussi avec ses qualités et ses défauts. Il ne s'agit pas d'une remasterisation, à l'instar des Fear Effect et autres Fighting Force déjà publiés par LRG, et les graphismes, hormis la possibilité d'appliquer des filtres visuels ou des arrière-plans, n'ont subi aucune retouche. Cela signifie que, comme pour le gameplay, tous les atouts et les défauts de l'époque sont toujours présents. Inutile de préciser que la nostalgie est omniprésente, tout comme la valeur historique de l'ensemble. Il s'agit en effet de quelques-uns des premiers titres dédiés aux héros MARVEL. On retrouve l'emblématique et très réussi "X-Men: The Arcade Game" de Konami (Arcade, 1992), ainsi que le moins connu et plus minimaliste "Silver Surfer" de Software Creations (NES, 1990). Entre les deux, on découvre d'autres titres tout aussi emblématiques et importants tels que "Captain America and The Avengers" de Data East (Arcade/MegaDrive, 1991), "Spider-Man and Venom: Maximum Carnage" de Software Creations (Super Nintendo/MegaDrive, 1994), sa suite directe "Venom/Spider-Man: Separation Axiety" de Software Creations (Super Nintendo/MegaDrive, 1995), et enfin, "Spider-Man and the X-Men: Arcade's Revenge" de Software Creations (Super Nintendo/MegaDrive/Game Boy/Game Gear, 1992). Un coffret centré principalement sur les X-Men et Spider-Man, mais incluant également Captain America qui, même aujourd'hui, grâce à une belle variété de personnages comme Vision et Iron Man, parvient à captiver et à intriguer du début à la fin avec un succès considérable. L'ensemble, soutenu par l'indémodable moteur Carbon Engine de Limited Run Games, est purement archivistique et dédié aux fans de ces titres qui peuvent revivre les sensations de l'époque grâce à des trophées rappelant les moments les plus emblématiques, comme la première rencontre avec Magneto dans X-Men: The Arcade Game.
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