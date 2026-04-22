UK : Les propriÃ©taires de PS5 devront vÃ©rifier leur Ã¢ge avant de pouvoir utiliser les fonctions en ligne

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UK : Les propriÃ©taires de PS5 devront vÃ©rifier leur Ã¢ge avant de pouvoir util...
PubliÃ© le: 22/04/2026 @ 14:53:51: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a entamÃ© sa mise en conformitÃ© avec la loi britannique sur la sÃ©curitÃ© en ligne et informe aujourd'hui les possesseurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 de l'obligation de vÃ©rification d'Ã¢ge. Ã€ partir de juin, les utilisateurs au Royaume-Uni et en Irlande ne pourront plus utiliser le chat vocal, la messagerie, les groupes et autres outils de communication tiers sans vÃ©rification d'Ã¢ge. Sony prÃ©cise qu'Ã  partir de juin 2026, les joueurs n'ayant pas encore vÃ©rifiÃ© leur Ã¢ge pourront continuer Ã  jouer sur PlayStation, mais certaines fonctionnalitÃ©s seront indisponibles jusqu'Ã  ce que la vÃ©rification soit effectuÃ©e. La vÃ©rification d'Ã¢ge sera Ã©galement requise pour diffuser et partager des sÃ©quences de jeu sur YouTube ou Twitch directement depuis la console PlayStation.

Sony s'est associÃ© Ã  Yoti pour ce processus, qui permet la vÃ©rification de l'Ã¢ge par numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone, reconnaissance faciale ou piÃ¨ce d'identitÃ©. Les restrictions de Sony sont largement similaires Ã  celles de Microsoft, qui a instaurÃ© des exigences comparables pour la Xbox l'annÃ©e derniÃ¨re. Microsoft utilise Ã©galement Yoti, et les possesseurs de Xbox doivent Ãªtre Ã¢gÃ©s de plus de 18 ans pour conserver l'accÃ¨s complet aux communications vocales et textuelles, ainsi qu'aux invitations de jeu. Bien que la vÃ©rification obligatoire des comptes PlayStation au Royaume-Uni et en Irlande ne dÃ©butera qu'en juin, les utilisateurs peuvent d'ores et dÃ©jÃ  l'effectuer par anticipation afin de ne pas perdre l'accÃ¨s Ã  certaines fonctionnalitÃ©s. Cependant, aucune information n'est encore disponible concernant la mise en place de mesures similaires dans d'autres pays.
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