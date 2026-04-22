Intel rend les processeurs plus abordables. L'overclocking pour tous arrive bientÃ´t.

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Intel rend les processeurs plus abordables. L'overclocking pour tous arrive bien...
PubliÃ© le: 22/04/2026 @ 14:40:17: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a jusqu'Ã  prÃ©sent limitÃ© l'overclocking aux processeurs les plus onÃ©reux, mais le gÃ©ant de Santa Clara s'apprÃªte Ã  opÃ©rer un changement de stratÃ©gie majeur. Il a annoncÃ© l'extension de la prise en charge de l'overclocking aux chipsets moins chers, ce qui pourrait considÃ©rablement faciliter l'accÃ¨s Ã  cette technologie pour les passionnÃ©s d'informatique. Jusqu'Ã  prÃ©sent, l'overclocking des processeurs Intel Ã©tait principalement rÃ©servÃ© aux modÃ¨les K et KF. DÃ©sormais, comme l'annonce Robert Hallock, l'entreprise souhaite progressivement proposer davantage de processeurs dÃ©bloquÃ©s dans des segments de prix infÃ©rieurs Ã  ceux en vigueur auparavant. Les premiers signes de ce changement sont dÃ©jÃ  visibles. La gamme Core Ultra 200S Plus comprend dÃ©sormais des modÃ¨les comme le 250K Plus et le 270K Plus, qui offrent des capacitÃ©s d'overclocking Ã  un prix beaucoup plus abordable que les puces haut de gamme actuelles.

Intel ne se contente pas de modifier son offre de produits, mais rÃ©organise Ã©galement son approche envers les utilisateurs qui assemblent leurs propres composants. Ce segment est dÃ©sormais dissociÃ© du marchÃ© des Ã©quipementiers, ce qui permet Ã  l'entreprise de mieux rÃ©pondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Cette Ã©volution pourrait se traduire par une plus grande flexibilitÃ© et une mise en Å“uvre plus rapide des fonctionnalitÃ©s demandÃ©es par les passionnÃ©s. Bien que ces annonces soient prometteuses, la compatibilitÃ© avec les cartes mÃ¨res reste un point crucial. Jusqu'Ã  prÃ©sent, l'overclocking fonctionnait principalement sur les chipsets haut de gamme de la sÃ©rie Z, comme l'Intel Z790. Si Intel souhaite rÃ©ellement dÃ©mocratiser l'overclocking, il sera nÃ©cessaire d'Ã©tendre cette fonctionnalitÃ© aux plateformes d'entrÃ©e de gamme. Sans cela, mÃªme les processeurs Â« dÃ©bloquÃ©s Â» ne pourront pas exploiter pleinement leur potentiel.

Pour l'instant, l'entreprise ne dÃ©voile ni les modÃ¨les prÃ©cis ni les dates de mise en Å“uvre de ces changements. NÃ©anmoins, cette nouvelle orientation devrait sÃ©duire les joueurs PC. Si Intel finalise les dÃ©tails, il pourrait s'agir de l'un des changements les plus marquants du marchÃ© des processeurs de ces derniÃ¨res annÃ©es. D'autant plus qu'elle s'inscrit dans la tendance gÃ©nÃ©rale Ã  prolonger la durÃ©e de vie des plateformes et Ã  accroÃ®tre leur flexibilitÃ©, une tendance jusqu'ici associÃ©e Ã  son concurrent AMD.
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