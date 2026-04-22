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Le Xbox Mobile Store semble avoir Ã©tÃ© abandonnÃ© suite Ã  des tests infructueux.
PubliÃ© le: 22/04/2026 @ 14:34:27: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe projet Xbox Mobile Store de Microsoft est abandonnÃ© , selon Windows Central . Initialement prÃ©vue pour juillet 2024, la plateforme devait proposer du contenu numÃ©rique et des achats intÃ©grÃ©s en dehors des boutiques d'applications traditionnelles. DÃ©sormais, les URL de test correspondantes affichent des messages d'erreur, signe de l'arrÃªt du dÃ©veloppement. Le service Ã©tait dÃ©jÃ  en phase de test et proposait des jeux comme Candy Crush ainsi que des programmes de bonus pour les comptes utilisateurs. Des rÃ©compenses, telles que de la monnaie virtuelle supplÃ©mentaire, Ã©taient prÃ©vues pour les achats effectuÃ©s via la boutique. Des modÃ¨les similaires existent chez d'autres fournisseurs de plateformes. L'un des principaux facteurs de cet Ã©chec est probablement l'accessibilitÃ© limitÃ©e des systÃ¨mes d'exploitation mobiles : des fournisseurs comme Apple et Google contrÃ´lent Ã©troitement leurs Ã©cosystÃ¨mes et entravent considÃ©rablement le dÃ©veloppement de boutiques tierces, malgrÃ© les exigences rÃ©glementaires en la matiÃ¨re.
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