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Firefox 150 est dÃ©sormais disponible. Voici les modifications.
PubliÃ© le: 22/04/2026 @ 01:02:57: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla a publiÃ© Firefox 150, une mise Ã  jour qui apporte des corrections mineures et des fonctionnalitÃ©s non rÃ©volutionnaires. Ces changements visent Ã  amÃ©liorer la fluiditÃ© du navigateur et Ã  faciliter la gestion de plusieurs onglets, documents et services web ouverts. L'un des changements majeurs est l'extension du mode Split View, qui permet de travailler sur deux pages simultanÃ©ment. Dans la nouvelle version de Firefox, il est possible d'ouvrir n'importe quel lien directement dans le mode Split View via le menu contextuel. De plus, une fonctionnalitÃ© permet de rechercher les onglets ouverts lors de la crÃ©ation d'un mode Split View et de les permuter rapidement. Des modifications ont Ã©galement Ã©tÃ© apportÃ©es Ã  la gestion des onglets. Le navigateur permet dÃ©sormais de sÃ©lectionner plusieurs onglets et de les partager simultanÃ©ment, ce qui peut s'avÃ©rer utile pour partager des documents de travail ou d'Ã©tudes, par exemple. De plus, lors du collage de liens dans d'autres applications, l'adresse et le titre de la page sont conservÃ©s, ce qui amÃ©liore la lisibilitÃ©. L'Ã©diteur PDF intÃ©grÃ© a Ã©galement Ã©tÃ© enrichi. Les utilisateurs peuvent dÃ©sormais non seulement consulter les documents, mais aussi en modifier la structure en rÃ©organisant les pages, en les copiant, en les supprimant ou en les exportant. Ainsi, dans de nombreux cas, il ne sera plus nÃ©cessaire d'utiliser des outils externes pour les opÃ©rations d'Ã©dition PDF de base.

Les modifications apportÃ©es Ã  la confidentialitÃ© et Ã  la sÃ©curitÃ© constituent Ã©galement une part importante de cette mise Ã  jour. Firefox commence Ã  gÃ©nÃ©raliser les restrictions d'accÃ¨s au rÃ©seau local : les sites web devront dÃ©sormais obtenir le consentement de l'utilisateur avant de se connecter Ã  des appareils du mÃªme rÃ©seau. Auparavant, cette option Ã©tait rÃ©servÃ©e aux utilisateurs ayant les paramÃ¨tres de sÃ©curitÃ© les plus restrictifs, mais elle sera dÃ©sormais accessible Ã  un plus grand nombre d'utilisateurs. De nouvelles options de traduction en temps rÃ©el, exÃ©cutÃ©es localement sur l'appareil, ont Ã©tÃ© ajoutÃ©es. Les utilisateurs peuvent ainsi accÃ©der aux traductions sans avoir Ã  envoyer de donnÃ©es Ã  des serveurs externes, ce qui renforce la confidentialitÃ©. Cette fonctionnalitÃ© reste accessible depuis une page dÃ©diÃ©e et sera dÃ©ployÃ©e progressivement. Cette mise Ã  jour apporte Ã©galement plusieurs amÃ©liorations mineures qui, ensemble, contribuent Ã  un environnement de travail plus abouti. Parmi celles-ci, on trouve la prise en charge de la sÃ©lection d'Ã©mojis Ã  l'Ã©chelle du systÃ¨me sous Linux, un nouveau systÃ¨me de gestion des profils utilisateur et la possibilitÃ© de crÃ©er des sauvegardes de profil sous Windows 10 et 11. La disponibilitÃ© des applications web Firefox sur le Microsoft Store pourrait Ã©galement s'avÃ©rer importante pour certains utilisateurs.

Firefox 150 est en cours de dÃ©ploiement auprÃ¨s des utilisateurs et devrait Ãªtre disponible prochainement sur la plupart des appareils via une mise Ã  jour automatique.
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