Windows 11 devrait Ãªtre plus rapide. Microsoft amÃ©liore des Ã©lÃ©ments clÃ©s du systÃ¨me.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Windows 11 devrait Ãªtre plus rapide. Microsoft amÃ©liore des Ã©lÃ©ments clÃ©s d...
PubliÃ© le: 22/04/2026 @ 01:02:05: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a dÃ©jÃ  annoncÃ© son intention d'amÃ©liorer les performances de Windows 11 en 2026, et il semble que ces dÃ©clarations se concrÃ©tisent. Les derniÃ¨res versions de test disponibles sur le canal Release Preview montrent que l'entreprise travaille effectivement sur des amÃ©liorations qui accÃ©lÃ©reront sensiblement le systÃ¨me, notamment dans les domaines critiquÃ©s par les utilisateurs. Les modifications concernent notamment l'Explorateur de fichiers. Microsoft vise Ã  rÃ©duire son temps de dÃ©marrage et Ã  fluidifier la navigation entre les dossiers. Les amÃ©liorations portent Ã©galement sur les processus systÃ¨me qui le gÃ¨rent, ce qui permettra Ã  Windows 11 de consommer moins de ressources. En pratique, cela devrait se traduire par une meilleure gestion de la mÃ©moire et une rÃ©activitÃ© globale accrue de l'ordinateur. Microsoft garantit Ã©galement la cohÃ©rence au sein des dossiers. Si un utilisateur modifie le mode de tri ou d'affichage des fichiers, ces paramÃ¨tres sont automatiquement conservÃ©s, quel que soit l'appareil utilisÃ© pour accÃ©der au dossier (navigateur web ou autre application, par exemple). Ce changement, bien que mineur, amÃ©liore considÃ©rablement l'expÃ©rience utilisateur, notamment pour les dossiers frÃ©quemment utilisÃ©s comme TÃ©lÃ©chargements.

Parmi les autres amÃ©liorations, on note des changements d'aspect et de fonctionnalitÃ©s. Microsoft supprime l'effet de flash blanc lors du lancement de l'Explorateur de fichiers en mode sombre et ajoute de nouvelles options pour prÃ©visualiser les fichiers tÃ©lÃ©chargÃ©s depuis Internet, mÃªme si le systÃ¨me affiche des avertissements de sÃ©curitÃ©. La prise en charge des archives a Ã©galement Ã©tÃ© Ã©tendue Ã  de nouveaux formats, ce qui permettra aux utilisateurs de moins recourir Ã  des outils externes. Les changements ne se limitent pas Ã  l'Explorateur Windows. Microsoft amÃ©liore Ã©galement les performances du systÃ¨me en arriÃ¨re-plan, notamment les processus liÃ©s aux mises Ã  jour. Les optimisations de distribution visent Ã  rÃ©duire la consommation de RAM lors du tÃ©lÃ©chargement des mises Ã  jour, ce qui devrait Ãªtre particuliÃ¨rement perceptible sur les ordinateurs d'entrÃ©e de gamme. Par ailleurs, la sociÃ©tÃ© travaille Ã  des applications au dÃ©marrage plus rapide et Ã  un fonctionnement plus efficace des paramÃ¨tres liÃ©s Ã  la gestion des disques et du stockage.

Il convient de noter que Microsoft prÃ©voit une nouvelle refonte du menu DÃ©marrer, qui devrait Ãªtre plus performant grÃ¢ce Ã  la technologie WinUI 3. L'objectif est d'amÃ©liorer la rÃ©activitÃ© de cet Ã©lÃ©ment de Windows 11, mÃªme en cas de forte sollicitation. Davantage d'options de personnalisation seront Ã©galement ajoutÃ©es. Pour rappel, une premiÃ¨re version du menu DÃ©marrer a Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©e en novembre dernier, mais les utilisateurs s'Ã©taient plaints, entre autres, de son manque de fluiditÃ©.
Firefox 150 est dÃ©sormais disponible. V... »« WhatsApp va bientÃ´t proposer un abonnem...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 21-04WindowsWindows affiche depuis des annÃ©es une utilisation erronÃ©e du processeur.
 20-04WindowsMicrosoft a de nouveau cassÃ© Windows 11 avec une mise Ã  jour.
 20-04WindowsMicrosoft remanie une fois de plus le menu DÃ©marrer de Windows 11
 17-04WindowsNouvelle faille de sÃ©curitÃ© dans Windows Defender dÃ©couverte quelques heures aprÃ¨s la mise Ã  jour :
 16-04WindowsLe contrÃ´le intelligent des applications de Windows 11 est enfin de retour
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Firefox22-04
Firefox 150 est dÃ©sormais disponible. Voici les modifications.
 Windows22-04
Windows 11 devrait Ãªtre plus rapide. Microsoft amÃ©liore des Ã©lÃ©ments clÃ©s du systÃ¨me.
 Social22-04
WhatsApp va bientÃ´t proposer un abonnement. Nous connaissons dÃ©jÃ  son prix et ses fonctionnalitÃ©s.
 Jeux VidÃ©os22-04
Microsoft baisse le prix du Xbox Game Pass Ultimate / Call of Duty n'est plus inclus dans le Game Pass dÃ¨s sa sortie
 Jeux VidÃ©os21-04
AION 2 sortira cette annÃ©e sur PC
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page