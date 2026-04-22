Windows 11 devrait Ãªtre plus rapide. Microsoft amÃ©liore des Ã©lÃ©ments clÃ©s du systÃ¨me.

Microsoft a dÃ©jÃ annoncÃ© son intention d'amÃ©liorer les performances de Windows 11 en 2026, et il semble que ces dÃ©clarations se concrÃ©tisent. Les derniÃ¨res versions de test disponibles sur le canal Release Preview montrent que l'entreprise travaille effectivement sur des amÃ©liorations qui accÃ©lÃ©reront sensiblement le systÃ¨me, notamment dans les domaines critiquÃ©s par les utilisateurs. Les modifications concernent notamment l'Explorateur de fichiers. Microsoft vise Ã rÃ©duire son temps de dÃ©marrage et Ã fluidifier la navigation entre les dossiers. Les amÃ©liorations portent Ã©galement sur les processus systÃ¨me qui le gÃ¨rent, ce qui permettra Ã Windows 11 de consommer moins de ressources. En pratique, cela devrait se traduire par une meilleure gestion de la mÃ©moire et une rÃ©activitÃ© globale accrue de l'ordinateur. Microsoft garantit Ã©galement la cohÃ©rence au sein des dossiers. Si un utilisateur modifie le mode de tri ou d'affichage des fichiers, ces paramÃ¨tres sont automatiquement conservÃ©s, quel que soit l'appareil utilisÃ© pour accÃ©der au dossier (navigateur web ou autre application, par exemple). Ce changement, bien que mineur, amÃ©liore considÃ©rablement l'expÃ©rience utilisateur, notamment pour les dossiers frÃ©quemment utilisÃ©s comme TÃ©lÃ©chargements.
Parmi les autres amÃ©liorations, on note des changements d'aspect et de fonctionnalitÃ©s. Microsoft supprime l'effet de flash blanc lors du lancement de l'Explorateur de fichiers en mode sombre et ajoute de nouvelles options pour prÃ©visualiser les fichiers tÃ©lÃ©chargÃ©s depuis Internet, mÃªme si le systÃ¨me affiche des avertissements de sÃ©curitÃ©. La prise en charge des archives a Ã©galement Ã©tÃ© Ã©tendue Ã de nouveaux formats, ce qui permettra aux utilisateurs de moins recourir Ã des outils externes. Les changements ne se limitent pas Ã l'Explorateur Windows. Microsoft amÃ©liore Ã©galement les performances du systÃ¨me en arriÃ¨re-plan, notamment les processus liÃ©s aux mises Ã jour. Les optimisations de distribution visent Ã rÃ©duire la consommation de RAM lors du tÃ©lÃ©chargement des mises Ã jour, ce qui devrait Ãªtre particuliÃ¨rement perceptible sur les ordinateurs d'entrÃ©e de gamme. Par ailleurs, la sociÃ©tÃ© travaille Ã des applications au dÃ©marrage plus rapide et Ã un fonctionnement plus efficace des paramÃ¨tres liÃ©s Ã la gestion des disques et du stockage.
Il convient de noter que Microsoft prÃ©voit une nouvelle refonte du menu DÃ©marrer, qui devrait Ãªtre plus performant grÃ¢ce Ã la technologie WinUI 3. L'objectif est d'amÃ©liorer la rÃ©activitÃ© de cet Ã©lÃ©ment de Windows 11, mÃªme en cas de forte sollicitation. Davantage d'options de personnalisation seront Ã©galement ajoutÃ©es. Pour rappel, une premiÃ¨re version du menu DÃ©marrer a Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©e en novembre dernier, mais les utilisateurs s'Ã©taient plaints, entre autres, de son manque de fluiditÃ©.
Parmi les autres amÃ©liorations, on note des changements d'aspect et de fonctionnalitÃ©s. Microsoft supprime l'effet de flash blanc lors du lancement de l'Explorateur de fichiers en mode sombre et ajoute de nouvelles options pour prÃ©visualiser les fichiers tÃ©lÃ©chargÃ©s depuis Internet, mÃªme si le systÃ¨me affiche des avertissements de sÃ©curitÃ©. La prise en charge des archives a Ã©galement Ã©tÃ© Ã©tendue Ã de nouveaux formats, ce qui permettra aux utilisateurs de moins recourir Ã des outils externes. Les changements ne se limitent pas Ã l'Explorateur Windows. Microsoft amÃ©liore Ã©galement les performances du systÃ¨me en arriÃ¨re-plan, notamment les processus liÃ©s aux mises Ã jour. Les optimisations de distribution visent Ã rÃ©duire la consommation de RAM lors du tÃ©lÃ©chargement des mises Ã jour, ce qui devrait Ãªtre particuliÃ¨rement perceptible sur les ordinateurs d'entrÃ©e de gamme. Par ailleurs, la sociÃ©tÃ© travaille Ã des applications au dÃ©marrage plus rapide et Ã un fonctionnement plus efficace des paramÃ¨tres liÃ©s Ã la gestion des disques et du stockage.
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