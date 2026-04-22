WhatsApp va bientÃ´t proposer un abonnement. Nous connaissons dÃ©jÃ  son prix et ses fonctionnalitÃ©s.

WhatsApp va bientÃ´t proposer un abonnement WhatsApp Plus, offrant des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires non disponibles dans la version gratuite. Actuellement en phase de test, cet abonnement est accessible Ã un nombre restreint d'utilisateurs. Parmi les fonctionnalitÃ©s offertes par WhatsApp Plus figurent des amÃ©liorations visuelles et des extensions pour une utilisation quotidienne. Les abonnÃ©s pourront personnaliser l'apparence de l'application, notamment en changeant les thÃ¨mes et les icÃ´nes, une fonctionnalitÃ© jusqu'ici trÃ¨s limitÃ©e. De plus, le nombre de conversations Ã©pinglÃ©es passera de quelques-unes Ã une vingtaine, ce qui facilitera l'organisation des Ã©changes, en particulier pour ceux qui utilisent WhatsApp Ã des fins professionnelles ou pour gÃ©rer un grand nombre de contacts. La nouvelle offre comprendra Ã©galement des Ã©lÃ©ments multimÃ©dias supplÃ©mentaires, tels que des autocollants exclusifs et des sonneries de notification personnalisÃ©es. Parmi les annonces les plus intÃ©ressantes figure une fonctionnalitÃ© relative Ã la liste des mises Ã jour des contacts, qui pourrait offrir de nouvelles faÃ§ons de suivre l'activitÃ© de ses amis. Cependant, les dÃ©tails concernant cette solution ne sont pas encore disponibles. Le prix de l'abonnement en Europe devrait avoisiner les 2,49 â‚¬ par mois. Une pÃ©riode d'essai est Ã©galement proposÃ©e, permettant aux utilisateurs de tester les fonctionnalitÃ©s avant de s'engager. Meta n'a pas encore confirmÃ© le prix dÃ©finitif ni la date de lancement officielle.
La plateforme, qui inclut WhatsApp, se concentre sur la gÃ©nÃ©ration de revenus supplÃ©mentaires. ParallÃ¨lement, Instagram Plus est testÃ©, offrant des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires de gestion des amis et des options de publication de contenu Ã©tendues. Dans certains pays, les utilisateurs peuvent dÃ©jÃ tester de nouvelles fonctionnalitÃ©s, telles que des statistiques de visionnage plus prÃ©cises et un meilleur contrÃ´le de la visibilitÃ© du contenu. L'une des initiatives les plus insolites consiste Ã utiliser l'intelligence artificielle pour crÃ©er une version numÃ©rique du PDG de l'entreprise, Mark Zuckerberg. Selon certaines sources, un tel systÃ¨me reproduirait la diction et le style de communication du fondateur, permettant des conversations en temps rÃ©el et assistant les employÃ©s dans leurs tÃ¢ches quotidiennes.
La plateforme, qui inclut WhatsApp, se concentre sur la gÃ©nÃ©ration de revenus supplÃ©mentaires. ParallÃ¨lement, Instagram Plus est testÃ©, offrant des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires de gestion des amis et des options de publication de contenu Ã©tendues. Dans certains pays, les utilisateurs peuvent dÃ©jÃ tester de nouvelles fonctionnalitÃ©s, telles que des statistiques de visionnage plus prÃ©cises et un meilleur contrÃ´le de la visibilitÃ© du contenu. L'une des initiatives les plus insolites consiste Ã utiliser l'intelligence artificielle pour crÃ©er une version numÃ©rique du PDG de l'entreprise, Mark Zuckerberg. Selon certaines sources, un tel systÃ¨me reproduirait la diction et le style de communication du fondateur, permettant des conversations en temps rÃ©el et assistant les employÃ©s dans leurs tÃ¢ches quotidiennes.
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