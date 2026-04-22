Microsoft baisse le prix du Xbox Game Pass Ultimate / Call of Duty n'est plus inclus dans le Game Pass dÃ¨s sa sortie

PubliÃ© le: 22/04/2026 @ 00:55:36: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Microsoft baisse aujourd'hui le prix de son abonnement Xbox Game Pass Ultimate :
- Xbox Game Pass Ultimate : 20,99 â‚¬ par mois (au lieu de 26,99 â‚¬)
- PC Game Pass : 12,99 â‚¬ par mois (au lieu de 14,99 â‚¬)
Ã€ compter de cette annÃ©e, les nouveaux titres Call of Duty ne seront plus ajoutÃ©s au Game Pass Ultimate ni au PC Game Pass dÃ¨s leur sortie. Ils seront ajoutÃ©s au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass lors des fÃªtes de fin d'annÃ©e suivantes (environ un an plus tard), tandis que les titres Call of Duty dÃ©jÃ disponibles resteront accessibles.
- Xbox Game Pass Ultimate : 20,99 â‚¬ par mois (au lieu de 26,99 â‚¬)
- PC Game Pass : 12,99 â‚¬ par mois (au lieu de 14,99 â‚¬)
Ã€ compter de cette annÃ©e, les nouveaux titres Call of Duty ne seront plus ajoutÃ©s au Game Pass Ultimate ni au PC Game Pass dÃ¨s leur sortie. Ils seront ajoutÃ©s au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass lors des fÃªtes de fin d'annÃ©e suivantes (environ un an plus tard), tandis que les titres Call of Duty dÃ©jÃ disponibles resteront accessibles.
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