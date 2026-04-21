AION 2 sortira cette annÃ©e sur PC

PubliÃ© le: 21/04/2026 @ 18:47:18: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
NC America a officiellement confirmÃ© aujourd'hui quâ€™AION 2, le MMORPG en monde ouvert riche en action, sortira plus tard cette annÃ©e sur les plateformesâ€¯STEAM et PURPLE. Mettant le vol comme Ã©lÃ©ment central de son gameplay, les joueurs pourront explorer librement un monde 36 fois plus vaste que celui du premier AION, plonger sous l'eau et participer Ã des combats aÃ©riens en mode JCE et JCJ. Tout d'abord, la version globale dâ€™AION 2 est conÃ§ue spÃ©cifiquement pour PC. DeuxiÃ¨mement, les serveurs seront hÃ©bergÃ©s localement en AmÃ©rique du Nord, en AmÃ©rique du Sud, en Europe et au Japon. AION 2 sera disponible en 10 langues diffÃ©rentes, au choix des joueurs : anglais, allemand, franÃ§ais, espagnol, portugais, japonais, corÃ©en, russe, chinois simplifiÃ© et chinois traditionnel. TroisiÃ¨mement, Ã partir d'aujourd'hui, les joueurs du monde entier peuvent visiter la page Steam d'AION 2 pour l'ajouter Ã leur liste de souhaits et consulter le site officiel pour plus de dÃ©tails et suivre lâ€™activitÃ© de la communautÃ©.
AION 2 propose un mode JCE riche et un mode JCJ intense, reposant sur une grande libertÃ© de mouvement et de vol. Le jeu offre une expÃ©rience de vol exceptionnelle, mÃªlant combats aÃ©riens spectaculaires et exploration de l'environnement. AION 2 propose des combats dynamiques qui combinent prÃ©cision, timing et positionnement avec le systÃ¨me de ciblage traditionnel par tabulation. AION 2 propose un contenu JCE riche et variÃ©, allant des donjons solo et Ã quatre joueurs aux raids Ã huit joueurs. L'expÃ©rience de jeu repose essentiellement sur la maÃ®trise des mÃ©caniques, des dÃ©placements et du travail d'Ã©quipe. AION 2 offre Ã©galement un large Ã©ventail d'activitÃ©s JCJ, avec des combats intenses : arÃ¨nes 1v1 et 4v4, batailles RvR (Royaume contre Royaume) inter-serveurs Ã grande Ã©chelle, et le retour de l'Abysse, systÃ¨me de factions du premier AION.
AION 2 propose un mode JCE riche et un mode JCJ intense, reposant sur une grande libertÃ© de mouvement et de vol. Le jeu offre une expÃ©rience de vol exceptionnelle, mÃªlant combats aÃ©riens spectaculaires et exploration de l'environnement. AION 2 propose des combats dynamiques qui combinent prÃ©cision, timing et positionnement avec le systÃ¨me de ciblage traditionnel par tabulation. AION 2 propose un contenu JCE riche et variÃ©, allant des donjons solo et Ã quatre joueurs aux raids Ã huit joueurs. L'expÃ©rience de jeu repose essentiellement sur la maÃ®trise des mÃ©caniques, des dÃ©placements et du travail d'Ã©quipe. AION 2 offre Ã©galement un large Ã©ventail d'activitÃ©s JCJ, avec des combats intenses : arÃ¨nes 1v1 et 4v4, batailles RvR (Royaume contre Royaume) inter-serveurs Ã grande Ã©chelle, et le retour de l'Abysse, systÃ¨me de factions du premier AION.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©