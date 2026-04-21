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Splatoon Raiders dÃ©barque le 23 juillet sur Nintendo Switch 2
PubliÃ© le: 21/04/2026 @ 16:14:43: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osSplatoon Raiders, un tout nouveau jeu solo de la sÃ©rie Splatoon, sera disponible le 23 juillet exclusivement sur Nintendo Switch 2. Ne manquez pas la toute nouvelle bande-annonce ici. Splatoon Raiders est un jeu de tir et dâ€™action axÃ© sur le mode solo, destinÃ© aussi bien aux habituÃ©s quâ€™aux nouveaux venus. Dans ce titre, vous incarnez un mÃ©cano embarquÃ© dans une aventure pleine de rebondissements Ã  travers le mystÃ©rieux archipel Spirhalite. Personnalisez votre apparence et vos Ã©quipements et prÃ©parez-vous Ã  explorer les Ã®les Ã  la recherche de trÃ©sors. Tout au long de votre aventure dans lâ€™univers unique de Splatoon, utilisez votre arsenal dâ€™armes Ã  projection dâ€™encre et de gadgets mÃ©caniques pour Ã©liminer des dizaines dâ€™ennemis salmonoÃ¯des, mener des raids et rÃ©cupÃ©rer du butin. Au cours de votre pÃ©riple, vous pourrez compter sur lâ€™aide dâ€™Angie, de Pasquale et de Raimi, le trio de musiciens intrÃ©pides de lâ€™encre-oyable groupe de musique Tridenfer. Lâ€™un des membres de ce groupe vous accompagnera dans vos raids sous la forme dâ€™un redoutable bot. Et en parlant de Tridenfer, de tout nouveaux amiibo reprÃ©sentant Angie, Pasquale et Raimi arborant leurs looks issus de Splatoon Raiders seront Ã©galement disponibles dÃ¨s la sortie du jeu le 23 juillet. De plus, le jeu vous permet de jouer avec jusquâ€™Ã  trois autres joueurs en ligne ou via une connexion sans fil locale.

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