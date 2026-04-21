La moitiÃ© des nouvelles musiques proviennent de l'IA, et les vues sont gÃ©nÃ©rÃ©es par des bots.

Jusqu'Ã rÃ©cemment, la musique gÃ©nÃ©rÃ©e par intelligence artificielle Ã©tait considÃ©rÃ©e comme une curiositÃ© technologique, n'intÃ©ressant que les passionnÃ©s de nouvelles technologies. Aujourd'hui, la situation est radicalement diffÃ©rente. Le service de streaming Deezer a publiÃ© des donnÃ©es montrant la rapiditÃ© avec laquelle les algorithmes ont envahi le marchÃ© de la musique. D'aprÃ¨s des rapports rÃ©cents, jusqu'Ã 44 % des nouveaux morceaux mis en ligne chaque jour sur la plateforme sont crÃ©Ã©s par intelligence artificielle. Plus inquiÃ©tant encore, la majoritÃ© des Ã©coutes de ces morceaux ne proviennent pas d'utilisateurs rÃ©els. Deezer affirme qu'une part importante du trafic gÃ©nÃ©rÃ© par ces morceaux correspond Ã des tentatives automatisÃ©es d'extorsion de fonds auprÃ¨s du systÃ¨me de streaming. L'ampleur du phÃ©nomÃ¨ne croÃ®t plus vite que prÃ©vu par de nombreux experts. Deezer indique qu'environ 75 000 morceaux gÃ©nÃ©rÃ©s par l'IA sont mis en ligne chaque jour sur sa plateforme. Il y a quelques mois encore, la part de ces contenus Ã©tait bien moindre, mais le dÃ©veloppement des outils de gÃ©nÃ©ration sonore a connu une accÃ©lÃ©ration exponentielle. Aujourd'hui, des programmes utilisant l'intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative peuvent crÃ©er une chanson complÃ¨te en quelques secondes. Il suffit d'une brÃ¨ve description du style, de l'ambiance et des instruments, et le systÃ¨me crÃ©e automatiquement la mÃ©lodie, les paroles et l'arrangement. Pour beaucoup, la frontiÃ¨re entre la musique crÃ©Ã©e par l'homme et la composition gÃ©nÃ©rÃ©e par machine devient presque imperceptible.
Deezer a menÃ© ses propres tests et a constatÃ© que la grande majoritÃ© des auditeurs Ã©taient incapables de distinguer quel enregistrement avait Ã©tÃ© crÃ©Ã© par un humain et lequel par un algorithme. Le problÃ¨me majeur, cependant, ne rÃ©side pas dans la simple prÃ©sence de musique gÃ©nÃ©rÃ©e par IA. La plateforme souligne que beaucoup l'utilisent pour gagner de l'argent rapidement grÃ¢ce Ã de fausses Ã©coutes. Le modÃ¨le Ã©conomique des services de streaming repose sur la rÃ©munÃ©ration des Ã©coutes. Chaque Ã©coute gÃ©nÃ¨re un micropaiement reversÃ© au dÃ©tenteur des droits. ConcrÃ¨tement, cela signifie que des morceaux produits en masse peuvent Ãªtre utilisÃ©s pour gonfler artificiellement le nombre d'Ã©coutes. Deezer a constatÃ© qu'une part importante de ses Ã©coutes musicales gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA provient de sources douteuses. Des comptes automatisÃ©s et des bots sont conÃ§us pour diffuser en boucle les mÃªmes morceaux afin d'augmenter les revenus. La plateforme affirme avoir dÃ©monÃ©tisÃ© environ 85 % de ces Ã©coutes aprÃ¨s la dÃ©tection des irrÃ©gularitÃ©s.
La plateforme franÃ§aise est l'une des rares Ã reconnaÃ®tre ouvertement la gravitÃ© du problÃ¨me. L'entreprise a dÃ©veloppÃ© son propre systÃ¨me de dÃ©tection de la musique gÃ©nÃ©rÃ©e par intelligence artificielle, signalant ces contenus avant leur diffusion. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les enregistrements identifiÃ©s comme Ã©tant gÃ©nÃ©rÃ©s par IA sont exclus des recommandations, des playlists Ã©ditoriales et des suggestions automatiques. De ce fait, l'auditeur lambda est encore rarement confrontÃ© Ã ce type de morceaux lors de son utilisation quotidienne de la plateforme. NÃ©anmoins, le nombre considÃ©rable de nouveaux fichiers montre que les plateformes de streaming commencent Ã Ãªtre confrontÃ©es Ã un tout nouveau type de spam numÃ©rique. Cette croissance rapide s'explique par la disponibilitÃ© croissante d'outils de crÃ©ation musicale. Des solutions comme Gemini de Google, ainsi que les systÃ¨mes Suno et Udio, permettent aux utilisateurs de crÃ©er un morceau finalisÃ© quasiment instantanÃ©ment. Jusqu'Ã rÃ©cemment, les gÃ©nÃ©rateurs ne proposaient que de courts extraits. DÃ©sormais, ils peuvent crÃ©er des compositions complÃ¨tes avec voix, structure des couplets et un mastering de qualitÃ© professionnelle. Cela ouvre la voie non seulement aux amateurs, mais aussi Ã ceux qui commencent Ã considÃ©rer l'IA comme un outil de production musicale Ã grande Ã©chelle. Le problÃ¨me, c'est que mÃªme les filigranes numÃ©riques ont une efficacitÃ© limitÃ©e. Certains crÃ©ateurs peuvent les supprimer, tandis que d'autres utilisent des modÃ¨les propriÃ©taires qui ne laissent aucune trace visible.
Deezer a menÃ© ses propres tests et a constatÃ© que la grande majoritÃ© des auditeurs Ã©taient incapables de distinguer quel enregistrement avait Ã©tÃ© crÃ©Ã© par un humain et lequel par un algorithme. Le problÃ¨me majeur, cependant, ne rÃ©side pas dans la simple prÃ©sence de musique gÃ©nÃ©rÃ©e par IA. La plateforme souligne que beaucoup l'utilisent pour gagner de l'argent rapidement grÃ¢ce Ã de fausses Ã©coutes. Le modÃ¨le Ã©conomique des services de streaming repose sur la rÃ©munÃ©ration des Ã©coutes. Chaque Ã©coute gÃ©nÃ¨re un micropaiement reversÃ© au dÃ©tenteur des droits. ConcrÃ¨tement, cela signifie que des morceaux produits en masse peuvent Ãªtre utilisÃ©s pour gonfler artificiellement le nombre d'Ã©coutes. Deezer a constatÃ© qu'une part importante de ses Ã©coutes musicales gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA provient de sources douteuses. Des comptes automatisÃ©s et des bots sont conÃ§us pour diffuser en boucle les mÃªmes morceaux afin d'augmenter les revenus. La plateforme affirme avoir dÃ©monÃ©tisÃ© environ 85 % de ces Ã©coutes aprÃ¨s la dÃ©tection des irrÃ©gularitÃ©s.
La plateforme franÃ§aise est l'une des rares Ã reconnaÃ®tre ouvertement la gravitÃ© du problÃ¨me. L'entreprise a dÃ©veloppÃ© son propre systÃ¨me de dÃ©tection de la musique gÃ©nÃ©rÃ©e par intelligence artificielle, signalant ces contenus avant leur diffusion. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les enregistrements identifiÃ©s comme Ã©tant gÃ©nÃ©rÃ©s par IA sont exclus des recommandations, des playlists Ã©ditoriales et des suggestions automatiques. De ce fait, l'auditeur lambda est encore rarement confrontÃ© Ã ce type de morceaux lors de son utilisation quotidienne de la plateforme. NÃ©anmoins, le nombre considÃ©rable de nouveaux fichiers montre que les plateformes de streaming commencent Ã Ãªtre confrontÃ©es Ã un tout nouveau type de spam numÃ©rique. Cette croissance rapide s'explique par la disponibilitÃ© croissante d'outils de crÃ©ation musicale. Des solutions comme Gemini de Google, ainsi que les systÃ¨mes Suno et Udio, permettent aux utilisateurs de crÃ©er un morceau finalisÃ© quasiment instantanÃ©ment. Jusqu'Ã rÃ©cemment, les gÃ©nÃ©rateurs ne proposaient que de courts extraits. DÃ©sormais, ils peuvent crÃ©er des compositions complÃ¨tes avec voix, structure des couplets et un mastering de qualitÃ© professionnelle. Cela ouvre la voie non seulement aux amateurs, mais aussi Ã ceux qui commencent Ã considÃ©rer l'IA comme un outil de production musicale Ã grande Ã©chelle. Le problÃ¨me, c'est que mÃªme les filigranes numÃ©riques ont une efficacitÃ© limitÃ©e. Certains crÃ©ateurs peuvent les supprimer, tandis que d'autres utilisent des modÃ¨les propriÃ©taires qui ne laissent aucune trace visible.
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