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Windows affiche depuis des années une utilisation erronée du processeur.
Publié le: 21/04/2026 @ 14:36:46: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsDes millions d'utilisateurs Windows scrutent le Gestionnaire des tâches depuis des décennies, considérant son pourcentage d'utilisation du processeur comme l'équivalent numérique du pouls de leur ordinateur. Lorsque ce pourcentage grimpe en flèche, l'inquiétude s'installe. Lorsqu'il redescend, beaucoup pensent que tout est rentré dans l'ordre. Or, il s'avère que cet indicateur, en apparence si simple, était en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Dave Plummer, ancien ingénieur chez Microsoft et créateur du Gestionnaire des tâches original, a décidé d'expliquer pourquoi cet outil affiche des valeurs qui ne reflètent pas toujours l'activité réelle de l'ordinateur. Son explication montre que s'interroger sur la charge du processeur est loin d'être la question la plus simple en informatique. « L’utilisation actuelle des processeurs reflète davantage la congestion routière que le nombre réel de kilomètres parcourus. Une autoroute à moitié remplie de Ferrari peut supporter un trafic bien plus important qu’une autoroute congestionnée par de vieilles bétonnières », a expliqué Plummer. À première vue, cela semble anodin : le processeur fonctionne ou ne fonctionne pas. En pratique, un ordinateur effectue simultanément de nombreuses opérations, répartissant les tâches entre les cœurs, les threads et différents niveaux de priorité du système. Plummer explique que même la définition de « l’utilisation du processeur » soulève de nombreuses questions. On ignore s’il s’agit d’un seul cœur, de tous les cœurs simultanément, d’une brève période d’utilisation ou d’une moyenne sur plusieurs secondes. De plus, il convient de distinguer le mode utilisateur, le mode système et les tâches en arrière-plan exécutées par le système d’exploitation lui-même. C’est pourquoi le nombre affiché dans le Gestionnaire des tâches ne correspond pas à une lecture directe du processeur. Il s’agit du résultat d’un modèle mathématique destiné à fournir à l’utilisateur une représentation simplifiée d’un processus très complexe.



Le premier gestionnaire de tâches a été créé à une époque où les ordinateurs disposaient de beaucoup moins de mémoire et de processeurs bien moins performants. Le programme devait donc être léger, rapide et quasiment invisible pour le système. Au lieu de surveiller constamment le processeur en temps réel, l'outil fonctionnait selon un système de rafraîchissement cyclique. Le système vérifiait le temps processeur consommé par chaque processus depuis la dernière mesure, puis calculait l'utilisation moyenne sur cet intervalle. Cela signifie que l'utilisateur ne voit pas exactement ce qui se passe à cet instant précis. Il reçoit un résultat moyen sur une courte période. Lors de pics de charge soudains, la différence peut être perceptible, notamment sur les ordinateurs modernes. Dans les années 1990, cette solution fonctionnait parfaitement. Cependant, les systèmes actuels sont radicalement différents. Les processeurs modernes modifient dynamiquement leur fréquence d'horloge, alternent entre différents modes d'économie d'énergie et augmentent temporairement leurs performances lorsque le système en a besoin. Plummer souligne que le temps d'exécution du processeur était autrefois un bon indicateur de la charge de travail. Désormais, un même pourcentage peut signifier des performances totalement différentes selon la température, la consommation d'énergie ou l'activation du mode turbo. Sur un ordinateur portable moderne, le processeur peut afficher une utilisation inférieure à celle d'un modèle plus ancien, tout en effectuant davantage d'opérations simultanément. Pour l'utilisateur, cela signifie que le pourcentage affiché dans le Gestionnaire des tâches ne reflète pas toujours la puissance de traitement réelle.

On pourrait se demander pourquoi Microsoft n'a pas entièrement repensé ce mécanisme. La raison est plus simple qu'il n'y paraît. Les utilisateurs se sont habitués à une présentation spécifique des données, et un changement radical aurait pu engendrer encore plus de confusion. Plummer a reconnu qu'un indicateur idéal devrait indiquer non seulement le temps de fonctionnement du processeur, mais aussi la quantité réelle de travail effectuée par rapport aux capacités maximales du système. Le problème est qu'un tel indicateur serait beaucoup plus difficile à présenter de manière simple et compréhensible. Ainsi, pendant des années, Microsoft a opté pour une solution pratique, même si elle n'était pas parfaite.
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