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La nouvelle Xbox ne bénéficiera pas d'un processeur personnalisé d'AMD.
Publié le: 21/04/2026 @ 14:31:07: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftLors de l'annonce par Microsoft de la Xbox nouvelle génération, nom de code Project Helix, la société a confirmé des rumeurs persistantes : la console serait un hybride PC-console. À l'instar de la future Steam Machine de Valve, elle pourra faire tourner à la fois des jeux PC et des titres de l'écosystème Xbox. Si le format exact de cette expérience hybride n'a pas encore été officiellement dévoilé, une récente fuite de l'insider KeplerL2 sur le forum NeoGAF apporte des éclaircissements sur les spécifications possibles de la console. Auparavant, des rumeurs circulaient selon lesquelles le matériel de la nouvelle Xbox serait plus puissant que les processeurs Canis et Orion que Sony préparerait pour la PlayStation 6. Or, il semblerait désormais que le processeur de la console Project Helix ne bénéficiera d'aucune personnalisation significative ; autrement dit, il s'agira d'une plateforme PC quasiment standard, mais relativement performante.

Cette approche pourrait mettre un terme à la course à la puissance qui oppose Sony et Microsoft depuis des décennies. Microsoft se contentera désormais d'intégrer un processeur Ryzen dans sa console, choisissant ainsi la meilleure solution disponible sur le marché. Cela a également un impact sur l'avenir des technologies de mise à l'échelle d'image : selon une source interne, la future technologie FSR Diamond fonctionnera sur la console de nouvelle génération, permettant aux utilisateurs de traiter les images beaucoup plus rapidement et de les mettre à l'échelle en haute résolution. Toutefois, il est important de préciser qu'il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs ; personne ne sait avec certitude ce qu'il en sera réellement.

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